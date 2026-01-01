Efemérides de hoy 1 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de enero?

El 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil tras ganar las elecciones con un discurso centrado en la seguridad, la lucha contra la corrupción y la liberalización económica. La ceremonia de investidura se celebra en Brasilia, marcada por un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia de delegaciones internacionales, reflejando la expectación global ante el cambio político en la mayor economía de América Latina.

Su llegada al poder supuso un giro significativo en la orientación del país, con promesas de reformas estructurales y una política exterior más alineada con gobiernos conservadores. Bolsonaro, excapitán del Ejército y diputado durante casi tres décadas, inició su mandato en un contexto de polarización social y desafíos económicos, generando tanto apoyo como críticas por sus propuestas y estilo confrontativo. El inicio de su gestión fue interpretado como el comienzo de una nueva etapa en la historia política brasileña.

Un 1 de enero, pero de 1818, se publica por primera vez Frankenstein o el moderno Prometeo, una obra que revolucionará la literatura universal y sentará las bases del género de ciencia ficción. El libro apareció sin el nombre de su autora, Mary Shelley, quien con apenas veinte años creó una historia que exploraba los límites de la ciencia, la ambición humana y la responsabilidad moral, convirtiéndose en un clásico que sigue vigente más de dos siglos después.

¿Qué pasó el 1 de enero?

1820.- El teniente coronel Rafael del Riego se subleva contra el absolutismo en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y proclama la Constitución de 1812.

1863.- Entra en vigor en Estados Unidos el Acta de Emancipación para los esclavos del sur.

1899.- El Ejército español entrega Cuba a Estados Unidos, que asume su gobierno durante tres años.

1901.- Empieza a regir en España el horario oficial por el meridiano de Greenwich.

1919.- Fundación del Partido Comunista alemán, por Rosa Luxemburgo, Karl Liebnecht y Guillermo Pieck.

1946.- El emperador de Japón, Hirohito, rechaza públicamente su condición divina.

1958.- Entra en vigor el Tratado de Roma, base de la CEE.

1964.- Comienza el I Plan de Desarrollo en España.

1986.- España y Portugal ingresan en la Comunidad Económica Europea (CEE).

1992.- Comienza la libre circulación de trabajadores en la Comunidad Europea.

2002.- Primer día de circulación del euro, en 12 de los 15 países de la UE (incluida España).

¿Quién nació el 1 de enero?

1863.- Pierre de Coubertin, francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna.

1889.- María Luz Morales Godoy, primera mujer en España directora de un diario nacional, "La Vanguardia".

1900.- Xavier Cugat, compositor y director de orquesta español.

1900.- Aurora Redondo, actriz española.

1916.- Alfonso Escámez, banquero español.

1919.- Jerome David Salinger, escritor estadounidense.

1932.- Emma Villacieros, golfista española.

¿Quién murió el 1 de enero?

1962.- Diego Martínez Barrio, presidente de la República Española en el exilio (1945-1962).

2005.- Shirley Chisholm, primera congresista negra en EEUU.

2009.- Helen Suzman, activista 'anti-apartheid' sudafricana.

2010.- Lhasa de Sela, cantante estadounidense.

2021.- Carlos do Carmo, cantante de fado portugués.

2023.- Fred White, batería de Earth, Wind & Fire.

2025.- Leo Dan, compositor argentino que llegó a Hollywood de la mano de Alfonso Cuarón, con el célebre film 'Roma'.

¿Qué se celebra el 1 de enero?

Hoy, 1 de enero, se celebra el Día de Año Nuevo.

Horóscopo del 1 de enero

Los nacidos el 1 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 1 de enero

Hoy, 1 de enero, se celebran Santa María Madre de Dios y el Nombre de Jesús (Manuel, Emmanuel).