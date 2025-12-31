Geoffrey Kamworor y Marta García se coronan como ganadores de la San Silvestre 2026

La San Silvestre Vallecana volvió a ser, un año más, el gran broche deportivo con el que Madrid despidió el año 2025. La emblemática prueba, celebrada como es tradición el 31 de diciembre, reunió a miles de corredores en una jornada marcada por el ambiente festivo, la participación masiva y la expectación generada en torno a la prueba internacional, que proclamó al ganador de esta edición.

Geoffrey Kamworor, el atleta vencedor de la San Silvestre Internacional se impuso con un tiempo de 27:40 minutos en una de las carreras más prestigiosas del calendario atlético mundial. El triple campeón mundial de medio maratón y plata mundialista en 10.000 metros se ha coronado como el ganador de esta atractiva prueba que combina historia, proyección internacional y un carácter popular único.

El segundo en llegar a la meta ha sido el español Jesús Ramos con ocho segundos de diferencia respecto al keniano, y en tercera posición Aarón Las Heras con 27:59.

Junto a la victoria masculina, la prueba femenina también coronó a su ganadora, Marta García, reafirmando el peso del atletismo femenino dentro del evento y el compromiso de la organización con la igualdad y la visibilidad de todas las categorías.

La española ha ganado por segundo año consecutivo la carrera. Este año lo ha hecho con la mejor marca española de la historia con un tiempo de 31:11.

Ambas pruebas sirvieron para poner el cierre deportivo al año y para confirmar la San Silvestre Vallecana como una cita imprescindible tanto para atletas de élite como para el público general.

Más allá del resultado deportivo, la San Silvestre volvió a destacar por su carácter multitudinario. Miles de participantes tomaron parte en la carrera popular, transformando las calles de Madrid en un espacio de celebración colectiva. Disfraces, música y un ambiente familiar fueron protagonistas de una jornada que, para muchos, supone una forma diferente y activa de despedir el año.

La organización valoró positivamente el desarrollo del evento, que se llevó a cabo con normalidad y sin incidentes destacados. El amplio dispositivo de seguridad, junto al trabajo de voluntarios y servicios municipales, permitió que la prueba se desarrollara con fluidez y garantizó la seguridad tanto de corredores como de espectadores.

La San Silvestre Vallecana mantiene así su estatus como una de las carreras urbanas más reconocidas del mundo, capaz de reunir en un mismo evento tradición, deporte y celebración. Año tras año, la prueba refuerza su identidad como símbolo del atletismo popular y como escaparate del alto nivel competitivo que caracteriza a su prueba internacional.

