Asesinada una mujer presuntamente por su hijo en El Vendrell, en Tarragona

Un hombre de 37 años ha sido detenido este miércoles en El Vendrell (Baix Penedès) por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer. Según ha informado los Mossos d'Esquadra, el arrestado es el hijo de la víctima, por lo que los agentes investigan el caso como un posible episodio de violencia doméstica.

A las 13:40 horas, las autoridades catalanas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una mujer en su domicilio. Al lugar acudieron dotaciones policiales y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que confirmaron el fallecimiento.

Agentes de la DIC de la Región Policial del Camp de Tarragona se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y recabar todas las pruebas.

Prisión sin fianza

Hace un año, los Mossos también detuvieron en El Vendrell a una mujer de 69 años como presunta responsable de la muerte violenta de su pareja, un hombre de 44 años. El cuerpo fue hallado dentro de un piso en el número 33 de la calle Albinyana, donde surgieron indicios que podrían apuntar a que el fallecimiento no fue natural.

La mujer detenida llamó al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para alertar de que el hombre no respondía. A su llegada, los sanitarios avisaron a los Mossos al observar signos que sugerían una posible agresión violenta.

Los agentes activaron a la División de Investigación Criminal (DIC) para esclarecer los hechos. Según las primeras pesquisas, la muerte podría estar relacionada con golpes o asfixia, ya que no se hallaron pruebas de ataques con armas blancas ni de fuego.

Días después el juzgado de instrucción número 8 de El Vendrell decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Incendio vivienda

El pasado viernes 26 de diciembre la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años y a su hijo de 21, en el interior de su vivienda situada en la Rúa dos Catro Ventos, Murgados (A Coruña). Fueron los familiares quienes alertaron, ya que no tenían noticias de ellos desde el día 24.

Alrededor de las 10:00, los agentes accedieron al inmueble y comprobaron que existían indicios de un incendio en el interior. Varias habitaciones presentaban humo y calor, aunque desde el exterior apenas se veían daños visibles, más allá de cristales manchados de hollín, según relatan los vecinos.

Los cuerpos quedaron localizados en una de las habitaciones y, de inmediato, se aseguró el inmueble y se activó el protocolo judicial correspondiente, quedando la situación bajo investigación. Por ahora, no se ha determinado con exactitud cuándo se produjo el incendio ni cuánto tiempo llevaba fallecida la familia en el momento del hallazgo.

A la intervención también acudieron, además de la Guardia Civil, efectivos del 061, Bomberos do Eume, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y la Policía Local, que colaboraron en el operativo y en el aseguramiento de la zona.

