La actriz Antonia San Juan anuncia que está curada de cáncer: "El tumor ya remitió y no tengo metástasis"

La actriz Antonia San Juan dio una noticia que sorprendió a sus seguidores en septiembre de 2025: había sido diagnosticada con cáncer después de una serie de pruebas médicas derivadas de problemas persistentes en la garganta, interpretados en un principio como faringitis crónica. Con el paso de los meses, la intérprete ha contado su experiencia día a día y ha recibido el respaldo de toda una comunidad que la ha acompañado durante el tratamiento.

El martes 30 de diciembres, a través de sus redes sociales, la actriz anunció que "el tumor remitió" y que no existe metástasis, señalando que "estoy curada". La noticia de su mejoría llegó junto a un mensaje de gratitud por el apoyo recibido: "Estoy contenta de cómo he llevado todo el proceso. La gente que conozco, gente desconocida que me ha escrito por privado. Hoy he hecho la última quimioterapia".

En el video explica que aún quedan fases por completar dentro del tratamiento, que incluye medicación adicional como prednisona y otros fármacos, y admitió estar expectante ante la etapa de recuperación.

"Una vez me dijo alguien que cuando uno llora, no llora de felicidad sino porque cree que uno no se lo merece. Es una frase para pensarse", comentó la actriz, añadiendo que la alegría coexiste con la incertidumbre de cómo será su vida en la nueva etapa: "Estoy contenta, pero también aparece la incertidumbre de cómo la voy a saber llevar, de que ahora es toda la recuperación".

Entre todos aquellos que la acompañaron en su lucha, San Juan agradeció especialmente al equipo médico que la supervisó a lo largo del tratamiento: "Agradecerles a todos los que me han acompañado, ustedes principalmente y a mis amigos y a mi familia, los que han sabido respetar el momento en que yo no he querido compartir tristezas". También ha destacado la labor de su otorrino, la hematóloga, las enfermeras y el personal auxiliar que la ha atendido durante el proceso.

Además, prometió seguir compartiendo estos momentos a través de las redes sociales con su público: "Voy a seguir saludándolos todos los días, todos los días que yo pueda. Si no una hora u otra, me asomaré por aquí".

Confianza en la ciencia

En su discurso, la actriz explicó que la última intervención corresponde al cierre de una fase intensiva del tratamiento, y que deberá mantenerse vigilancia médica y adherirse a la medicación correspondiente para consolidar la remisión.

Antes de terminar, mandó un mensaje de ánimo para quienes atraviesan procesos similares: "Confiar en la ciencia, en los médicos". "La ciencia me ha dicho: "Tírate que te agarro". Y le he dicho: "Venga, me tiro". He confiado y me he tirado", cuenta.

Subrayó que la fuerza para superar la enfermedad vino de la confianza en el equipo sanitario y en la propia capacidad de enfrentar la realidad con esperanza y asegura haber recibido muestras de apoyo tanto de personas cercanas como de desconocidos que la contactaron en privado para ofrecer palabras de ánimo.

