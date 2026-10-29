Más de 600 euros de multa para el organizador del desfile de 'Therian' que invadió las dunas de Maspalomas

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas se encuentra expuesta constantemente a actos incívicos. Es habitual ver a decenas de turistas colándose en las zonas restringidas, caminando por encima de las dunas, o tirándose por ellas como si se tratara de un tobogán. Por ello desde el Cabildo de Gran Canaria aumentan la vigilancia en momentos de mucha afluencia de público, y tratan de evitar que los turistas se salten las normas para hacerse fotos. Pero lo ocurrido el pasado 11 de octubre fue algo insólito, nunca visto en la zona. Un grupo de ‘therians’ o 'cachorros humanos’ atravesó gateando una de las zonas de uso restringido de la reserva. Los vídeos, en los que se veía a un grupo de unas 30 personas caminando a cuatro patas y ataviadas con correas, capuchas y collares, comenzaron a difundirse en instagram, TikTok y en varios medios de comunicación. Según los datos recabados por la consejería de medioambiente, la reunión está vinculada al ‘Maspalomas Fetish Pride’, un festival celebrado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, entre el 1 y el 12 de octubre, donde los jóvenes iban precedidos de una persona que portaba una bandera del ‘Puppy Pride’.

Tras recabar la información necesaria, que en un primer momento llegó a los agentes de medioambiente a través de las redes sociales, el Cabildo de Gran Canaria ha localizado a los organizadores del evento y a la persona jurídica responsable, y está preparando una denuncia que les será notificada cuanto antes. La empresa se podría enfrentar a una sanción de unos 650 euros, que es la que corresponde según la Ley del Suelo. Según las investigaciones y a través de los recursos que ofrece la plataforma IDE Canarias, pudieron comprobar que los infractores se adentraron hasta 70 metros en la zona restringida de la reserva pero no se puede sancionar individualmente a cada uno de ellos porque los agentes no estaban presentes cuando ocurrieron los hechos y no pudieron identificarlos. Desde el Cabildo recalcan que llevan tiempo llevando a cabo acciones de sensibilización para concienciar, además de una intensa y constante vigilancia en las dunas y que recientemente, por ejemplo, habían denunciado y obligado a borrar unos vídeos a un influencer que estaba animando a practicar cruising en las dunas y a salirse de los senderos; y también se ha requerido a las cadenas hoteleras que anunciaban servicios de fotografía en las dunas sin autorización, que los retiren de inmediato.

Además, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, anunció que desde el Cabildo van a llevar a cabo próximamente grandes batidas de inspección por las dunas con la participación de los agentes de medioambiente, del Seprona de la Guardia Civil y de la Policía Canaria. Además, con varios drones, recorrerán todo el espacio protegido y así podrán proceder a denunciar a todos aquellos infractores que se encuentren fuera de los senderos habilitados. También se han instalado 182 nuevas señales informativas en las proximidades de los chiringuitos, para informar de las limitaciones de acceso y reforzar el conocimiento de las normas.