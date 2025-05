Le extirpan 13 órganos después de que una intoxicación alimentaria en una cena de trabajo le provocara 'panza de gelatina'

Una mujer tuvo que ser operada después de que una intoxicación alimentaria en una fiesta de trabajo le hiciera diagnosticar un cáncer raro e incurable llamado 'panza gelatinosa'. Le extirparon 13 órganos en total.

Rebecca Hind, de 39 años, contrajo una intoxicación alimentaria en una comida navideña de trabajo de 2018, pero continuó enferma durante una semana después de que sus compañeros se recuperaran. Después de varias visitas a su médico de cabecera y al hospital meses después, una exploración finalmente mostró masas en su abdomen.

"Después de nuestra comida de trabajo de Navidad de 2018, algunos nos sentimos mal, pero mientras otros se recuperaron rápidamente, yo seguí enferma ocho semanas después. El médico de cabecera me había recetado varias rondas de antibióticos , pero nada funcionó. Después de una tomografía computarizada y biopsias, me enteré que tenía PMP y que estaba muy extendido", explicó a 'The Sun'.

Las biopsias revelaron un cáncer que se da en un millón y que se había fusionado con la superficie de varios órganos abdominales, formando tumores sólidos e impidiéndoles funcionar. Se descubrió que el cáncer de Rebecca estaba avanzando y fue sometida a dos cirugías para extirparle 13 órganos que habían sido invadidos por el cáncer.

Tuvo que tomar hasta 60 pastillas al día para que su cuerpo siguiera funcionando.

Después de varios meses, la mujer recibió la devastadora noticia de que la cirugía no había erradicado el cáncer y le dijeron que era incurable. Ella no sabe cuánto tiempo le queda, pero está haciendo todo lo posible por disfrutar el tiempo que le queda.

"Me hicieron una segunda cirugía, por lo que tuve que lidiar con los efectos que la cirugía cambió mi vida, y luego me enteré de que el cáncer había regresado y era incurable. Simplemente tengo que intentar seguir adelante con mi vida y afrontar todo lo que se me presente", lamenta.

El cáncer que padece es pseudomixoma peritoneal (PMP). El hinchazón de su estómago era una característica de 'panza gelatinosa' asociada con la PMP, que es resultado de la acumulación de mucina en su abdomen. El líquido canceroso se había fusionado con la superficie de muchos de sus órganos para formar masas duras, lo que limitaba la capacidad de sus órganos para funcionar.

"Pasé por una menopausia quirúrgica a los 35 años. Fue un ataque al cuerpo. Estuve en el hospital recuperándome intermitentemente durante meses después", explica. Ahora, Rebecca tiene que seguir una dieta restringida tomando una solución de electrolitos junto con suplementos alimenticios.

El PMP generalmente comienza en el apéndice, pero puede originarse en otra parte del intestino, la vejiga o los ovarios. El tumor generalmente crece lentamente, pero a medida que crece, puede propagarse desde donde comenzó a otras partes del área abdominal.

Es posible que la PMP no produzca ningún síntoma en su etapa inicial. Entre sus síntomas destaca un aumento gradual del tamaño de la cintura, una hernia, pérdida de apetito, aumento de peso inexplicable, dolor de estómago o dolor pélvico.

