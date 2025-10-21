Intervención policial
Un camión queda atascado en pleno centro de Valladolid por las indicaciones erróneas del GPS
El conductor del camión siguió las indicaciones de su GPS que le llevaron a un punto sin salida del centro de la ciudad en el que quedó atrapado el vehículo.
Publicidad
Un camión se ha quedado atascado en el centro de la ciudad de Valladolid durante más de 3 horas. El conductor del vehículo siguió las indicaciones del GPS, que le llevó a una calle demasiado estrecha de la que no consiguió salir.
El Ayuntamiento de Valladolid ya ha advertido a este conductor que le va a imponer una multa de 200 euros por el despiste y otra tasa por tener que haber sido guiado por la Policía municipal para conseguir salir de esta calle céntrica.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad