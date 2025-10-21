Un camión queda atascado en pleno centro de Valladolid por las indicaciones erróneas del GPS

Un camión se ha quedado atascado en el centro de la ciudad de Valladolid durante más de 3 horas. El conductor del vehículo siguió las indicaciones del GPS, que le llevó a una calle demasiado estrecha de la que no consiguió salir.

El Ayuntamiento de Valladolid ya ha advertido a este conductor que le va a imponer una multa de 200 euros por el despiste y otra tasa por tener que haber sido guiado por la Policía municipal para conseguir salir de esta calle céntrica.

