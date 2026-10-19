Una pareja golpea e insulta a dos policías en León porque el coche patrulla les estorbaba en la foto: "¡Perros de mierda!"

Una fotografía que ha terminado en sentencia por un delito de atentado contra la autoridad. Los hechos se remontan al mes de octubre en 2023 y los condenados son una pareja, a ella le imponen dos penas y a él una.

Los acusados querían realizar una fotografía en las inmediaciones de la Catedral de León. Un coche patrulla les estorbaba en la imagen por lo que él se acercó a los agentes para pedirles que retirasen el vehículo. También se acercó a ellos su pareja que no conforme con pedirlo comenzó a increparlos. Según publica El Diario de León entre los improperios les dijo "¡Trabajáis para mí, quitad el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar!".

En ese momento los agentes les requirieron la documentación, pero ellos se negaron y se encararon a una agente sin agredirla. Dos policías fueron a apoyar a la agente agredida y en ese momento la mujer se abalanzó sobre sobre la policía. Ni la presencia de otros dos agentes la disuadió de su conducta que siguió insultándolos: "¡Perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia!" Acabó golpeando a un agente en el pecho y a otro dándole un puñetazo en el brazo. Dos compañeros procedieron a reducirla.

La tensión fue creciendo y también su novio se echó sobre los funcionarios golpeando a otro agente. En su declaración ante el juez alegaron que eran personas tranquilas, pero que se habían visto sorprendidas por una actuación policial desproporcionada.