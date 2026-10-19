Unos padres denuncian al instituto de su hijo por hacerle repetir curso con 6 asignaturas suspensas y habiendo pasado más de 30 días expulsado

El mundo al revés. La siguiente historia parece sacada de una comedia, pero se ha dado en la vida real y, concretamente en Asturias. Unos padres han denunciado al instituto de su hijo por hacerle repetir curso. Con seis asignaturas suspensas y después de haber sido expulsado durante más de 30 días lectivos, alrededor de 7 semanas, durante todo el curso los padres de este joven no consideran justificada la decisión del centro de hacerle repetir 3º de la ESO.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado ahora la razón al instituto. En la demanda los padres explicaban que el alumno había cursado 3º de la ESO durante el curso académico 2024-2025. "A lo largo del curso, fue objeto de diversas sanciones disciplinarias que, en total, supusieron 34 días lectivos de expulsión". Durante esos días el menor recibió "materiales docentes de algunas asignaturas, como instrucciones, esquemas, ejercicios y videos explicativos".

Los padres se quejan de que "ese apoyo educativo no fue uniforme ni garantizado en todas las materias" y defienden que precisamente eso hizo que el joven no pudiese "alcanzar los criterios de evaluación, aún cuando existía voluntad de trabajo". Según recoge Confilegal, los padres alegan que esto supone una "negligencia probada" y un "funcionamiento anormal del servicio público".

En su sentencia el TSJA no aprecia "ningún supuesto de arbitrariedad, error patente o desviador de poder" por parte de los profesores hacia el alumno.