Un terremoto de magnitud 3,4 en Los Gallardos se siente en 22 municipios de Almería

Un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter se ha registrado a primera hora de este lunes, 19 de octubre, con epicentro en Los Gallardos (Almería). El movimiento sísmico, que ha sido superficial, se ha sentido en otros 22 municipios de la provincia y ha alcanzado una intensidad máxima de IV.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha producido a las 05.31 horas.

La intensidad IV se ha registrado en Arboleas y Lubrín, mientras que el movimiento se ha sentido con intensidad III-IV en Albox, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Fines y Palomares.

El IGN ha registrado intensidad III en Bédar, Cantoria, Carboneras, Líjar y Los Gallardos, y de II-III en Antas, Zurgena, Olula del Río, Vera y Purchena. También se ha sentido en Garrucha, Sorbas, Senés, Serón, Turre y Mojácar.

Este movimiento se suma a otros dos terremotos registrados durante la noche con epicentro en Bédar.

El primero, de magnitud 2,8, se produjo sobre las 23.09 horas; el segundo, de magnitud 1,9, tuvo lugar a las 04.25 horas. Ambos se sintieron también en una decena de municipios de la provincia de Almería.