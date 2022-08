Tres chicas dan positivo en drogas tras denunciar pinchazos en El Puerto de Santa María, Cádiz

Las denuncias de agresiones sexuales y los 'pinchazos' sufridos por mujeres en entornos de ocio han llevado a numerosas administraciones a instalar puntos violeta en las fiestas y festivales que se celebran estos días por toda España, en algunos casos con voluntad de permanencia.

Y es que los pinchazos siguen siendo investigados en locales o discotecas de España. La última zona en la que se han registrado ha sido en El Puerto de Santa María, en Cádiz (donde se han registrado hasta 30 casos de pinchazos), concretamente en un local y en un festival, en los que tres chicas jóvenes han dado positivo en sustancias químicas.

En el festival llamado Puro Latino, dos chicas, entre ellas una menor de edad, dieron positivo en morfina y opiáceos y en anfetaminas. Según denunciaron las jóvenes, recibieron estos pinchazos en el brazo derecho y a la misma altura, sobre la misma hora y en la misma zona del recinto del festival.

El otro caso se localiza en un conocido chiringuito de la localidad donde otra joven, llegada desde otro municipio, pasaba el tiempo con sus amigos. La chica también sintió el pinchazo y presentó de forma inmediata una denuncia. Tras las pruebas dio positivo en benzodiacepina.

Los facultativos no pudieron determinar si dichas sustancias fueron inoculadas mediante el pinchazo o se habían consumido por vía oral

Por un lado, los facultativos no pudieron determinar si dichas sustancias fueron inoculadas mediante el pinchazo o se habían consumido por vía oral. Tampoco se ha indicado a ningún autor o autores en concreto que pudiera ser coincidente y no se ha producido ningún caso de agresiones sexuales o robos con violencia que pudieran estar relacionadas con estos ataques. Por otro lado, no se han encontrado jeringuillas en los cacheos realizados.

Los expertos siguen insistiendo que para que una sustancia sea realmente inoculada en el organismo no basta con un pinchazo de un segundo sino que para inyectar una droga se necesitan entre cinco y diez segundos.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de El Puerto de Santa María continúa con la investigación para determinar quién o qué personas se hallan detrás de estos pinchazos.

Puntos violetas tanto en pequeñas como en grandes localidades

Los puntos violeta buscan tanto implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista como facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista, según explica la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

Durante las fiestas veraniegas habrá un punto morado fijo de información y atención a posibles víctimas, abierto hasta las cuatro o las cinco de la madrugada, según las comunidades autónomas.

Asimismo, en poblaciones de menor tamaño también se han instalado estos puntos de atención, como en Logroño, donde el Ayuntamiento ya ha decidido mantenerlos hasta 2024 para las fiestas de San Mateo y San Bernabé y para otras grandes concentraciones de jóvenes.