Dos agentes fuera de servicio salvan la vida de un niño de 3 años que se estaba asfixiando en Alicante

Susto tremendo el que se llevó una madre cuando vio que a su hijo de 3 años le costaba respirar. En la calle, en pleno centro de Alicante, la madre llevaba a su hijo en brazos y observó que tenía serias dificultades para respirar y que no respondía a los estímulos.

Visiblemente nerviosa empezó a pedir ayuda a los viandantes porque su hijo se estaba asfixiando. Dos agentes fuera de servicio actuaron con rapidez salvando la vida del pequeño. Los agentes colocaron al niño en el capó de un coche policial estacionado y al ver que tenía la lengua inflamada y en una posición anormal, lo que le impedía el paso del aire, efectuaron maniobras para despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración, momento en que el niño comenzó a reaccionar, recuperando progresivamente la respiración y el nivel de conciencia.

Después colocaron al pequeño en posición lateral hasta la llegada de los sanitarios y estuvieron estimulándolo para mantenerlo estable y pendientes de que no volviera a producirse la misma situación. El niño, junto con su madre, fue trasladado al centro hospitalario de San Juan de Alicante, donde permaneció unas horas en observación hasta que finalmente fue dado de alta.