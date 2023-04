Tomelloso se seca y los agricultores piden que se declare 'zona catastrófica' tras 134 días sin llover

La sequía está arrasando con todo a su paso, en esta ocasión Tomelloso, un municipio de Castilla- La Mancha situado en Ciudad Real, ha adelantado el riego de las viñas ante la falta de lluvias y el temor por los incendios, hace 134 días que no ven llover.

Sin lluvias y sin cereales

Todo apunta a que la situación será todavía peor y que las temperaturas continuaran en aumento. Durante las últimas semanas España está afectada por un potente 'Horno Ibérico' que está generando un calor completamente anormal. La falta de precipitaciones, ha provocado que el mes de abril sea el más seco de los diez últimos años. En Tomelloso hace más de 100 días que no cae ni una sola gota, por lo que sus cosechas están completamente secas y no se pueden aprovechar, por ello los agricultores han pedido que se declare 'zona catastrófica' al municipio.

El cultivo de cebada debería de medir -al menos- un metro y apenas levanta unos centímetros del suelo, todo por la sequía tan drástica que hay actualmente. En Tomelloso no llueve desde el mes de diciembre, los agricultores no van a poder cosechar ni una sola hectárea. Preocupa de hecho también el cultivo de la vid, por lo que si aún sigue sin llover la cosecha será mínima. "Como no ha llovido, los cereales están muertos, solo han podido sobrevivir los que han tenido riego y no se van a segar", aseguró Enrique Cepeda, director de la Cooperativa Virgen de la Viñas.

Alerta de sequía desde enero

La AEMET ya avanzaba de una alerta por sequía en España desde enero. Nuestro país se encuentra inmerso en los últimos años en una sequía que preocupa cada vez más. Organismos e instituciones internacionales alertan de las consecuencias del cambio climático en el medioambiente y en la vida de las personas. El año 2022 cerró con 536 litros por metro cuadrado recogidos en todo el país, un 16% por debajo del valor normal . La distribución de las lluvias en España en 2022 fue desigual, aunque principalmente fue un año seco en gran parte del tercio norte peninsular.

Pero, ¿Cuánto durará la sequía? La presentadora de Tu Tiempo ha analizado la situación actual y pronostica cómo serán los próximos meses en nuestro país, donde el campo es uno de los principales perjudicados y un ejemplo claro de ello es el caso de Tomelloso. Actualmente, más del 60% de las cosechas de cereal se han visto ya afectadas.