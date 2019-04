Toda España, excepto Melilla, en alerta naranja y amarilla por nieve, viento y lluvias

Todas las comunidades autónomas y la ciudad de Melilla están en alerta, naranja o amarilla, por nieve, fuerte oleaje, rachas de viento e intensas lluvias que en la Comunidad Valenciana dejarán 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

En la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia tienen alerta naranja (riesgo importante) por lluvias con una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, por nevadas en zonas del interior que dejarán 2/5 centímetros de espesor, por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y por olas que alcanzarán entre 4 y 5 metros.

La Aemet señala que en la provincia de Castellón hay alerta naranja por nevadas de 5 centímetros de espesor en zonas del interior, en una cota cercana a los 1.000/1.200 metros.

Murcia mantiene la alerta naranja por nevadas en el noroeste que acumularán entre 18/30 centímetros de espesor en una cota de nieve que oscilará entre los 800/1.000 metros subiendo a 1.100/1.300 metros por la tarde, y remitiendo al anochecer.

En Andalucía las provincias de Almería, Granada y Jaén mantienen el aviso naranja por nevadas que dejarán cinco centímetros de espesor en una cota de nieve en torno a los 900/1.100 metros durante la mañana, subiendo a 1.200-1.400 metros por la tarde; a partir del anochecer las nevadas serán menos frecuentes.

La Islas Canarias continúan en alerta naranja por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y por fenómenos costeros adversos.

En Aragón, la provincia de Teruel está con aviso naranja por fuertes nevadas dejarán 20 centímetros de acumulación en áreas del Gúdar y Maestrazgo en un cota por encima de los 1.000/1.200 metros.

Asturias sigue con alerta naranja por fuertes nevadas en la Cordillera y en los Picos de Europa, y en Cantabria persiste la alerta naranja por nieve en zonas del centro y de Villaverde y por fuertes vientos con rachas de hasta 113 kilómetros por hora.

En Cantabria, la Aemet alerta de que se han observado rachas de viento del oeste de 113 km/h en la Alto Campoo, a 1.650 metros de altitud y es probable que vuelvan a darse durante esta mañana.

Castilla La-Mancha sigue con alerta naranja en la provincias de Albacete por lluvias que dejarán 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y alerta por nevadas de 6 centímetros de espesor en Hellín, Almansa y La Mancha albaceteña; el resto de provincias mantiene la alerta amarilla por nieve o fuertes rachas de viento.

Toda Castilla y León esta en alerta amarilla por nieve o por viento, excepto la provincia de Ávila donde hay alerta naranja por rachas máximas de viento entre 90/95 kilómetros por hora.

Las provincias de Barcelona y Girona (Cataluña)y A Coruña y Lugo (Galicia), la ciudad de Melilla y las comunidades de Madrid, Navarra, Extremadura, las Islas Baleares, País Vasco y La Rioja mantienen alerta amarilla por nieve, viento, lluvia o vientos costeros.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.