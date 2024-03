Un tiburón zorro de casi dos metros se deja ver en el puerto de Algeciras

Una aleta dorsal se asoma y surca el agua. Quien graba la escena no lo puede evitar, y tiene que canturrear la mítica banda sonora que nos viene a todos a la cabeza cada vez que se hace referencia a un tiburón, con más motivo, si estás viendo uno a escasos metros.

Mientras Javier Palenzuelas, testigo de este avistamiento, entona el 'tantantantan' graba a un escualo nadando entre los barcos del puerto deportivo de Algeciras. "No veas si es largo el tiburón", exclama el autor del video, "si antes me bañaba poco, ahora me voy a bañar menos", remata con gracia la grabación.

El diario 'Europa Sur' se hace eco del video que Palenzuela subió a TikTok hace unos días. Aseguran en la información que podría tratarse de un tiburón zorro "una especie muy difícil de ver porque quedan pocos y normalmente nadan en aguas muy profundas. Tiene aproximadamente dos metros de longitud y una extensa cola para cazar a sus presas, pero es inofensivo, según los biólogos marinos", informan.

Una de las características más representativa de esta especie es precisamente su aleta caudal, WWF publica que el tiburón zorro pelágico ('Alopias pelagicus') tiene una impresionante cola en forma de látigo. Estos tiburones alcanzan casi los 6 metros de longitud y su cola suele tener la longitud de todo el cuerpo, o más. Utilizan su cola para cazar. Van nadando a gran velocidad hacia cardúmenes de sardinas u otros peces pequeños y luego los golpean con la cola a modo de látigo para aturdir a sus presas.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites) declaró en 2016 al tiburón zorro, junto con el tiburón sedoso, dos de las especies de escualo más amenazadas por la pesca indiscriminada. Este tipo de tiburón suele ser víctima de la pesca del atún y el pez espada, al quedar atrapada en las redes. Aunque la pesca del tiburón es presentada a menudo como accidental, la captura de estos animales muchas veces es deliberada en países orientales, porque la cola de estos animales es un producto culinario muy valorado.

Según la página web 'Anipedia' esta especie de tiburón no es "fácil de ver, porque suele vivir a unos 30 metros de profundidad, lo que hace que sea muy complicados verlos y sobre todo localizarlos. Normalmente suelen vivir en aguas oceánicas templadas y tropicales, lo que hace que se puedan encontrar por muchas partes del mundo".

El estrecho de Gibraltar acoge la mayor diversidad de tiburones del Mediterráneo

Y precisamente, el estrecho de Gibraltar acoge la mayor diversidad de tiburones del Mediterráneo. Así lo demuestra la tesis doctoral de la investigadora María José Meléndez, presentada en la Universidad de Málaga y cuyos resultados aparecen publicados en la revista científica 'Plos One'. Los condrictios -tiburones y rayas- se extinguieron del Mediterráneo hace seis millones de años y lo repoblaron tras la apertura del estrecho de Gibraltar, que ahora concentra la mayor diversidad de estas especies, recoge dicho estudio.

No es la primera vez que se ve un tiburón cerca de la costa del Campo de Gibraltar

El diario 'Europa Sur' repasa su propia hemeroteca para localizar avistamientos de tiburones cercanos a la costa del Campo de Gibraltar.

En el verano de 2009, Gibraltar prohibió el baño en todas sus playas tras ser avistado un tiburón blanco, mientras que, en 2010, la presencia de un tiburón azul obligó a desalojar Torrecarbonera, en San Roque.

En 2020, ondeó la bandera roja en Sotogrande por la aparición de un tiburón de pequeño tamaño. Estos son los últimos avistamientos en la comarca.

Los avistamientos de tiburones podrían deberse al calentamiento global

El catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, José Carlos García Gómez, consultado en su día por 'Europa Sur', baraja como hipótesis de estos avistamientos el calentamiento global. "Ha provocado cambios en las corrientes marinas y, a su vez, en los movimientos migratorios de muchas especies, como los tiburones, que no encuentran comida donde antes sí lo hacían", explica el experto al diario gaditano.

