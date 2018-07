Teresa Romero da negativo en ébola en el último análisis

La auxiliar de enfermería infectada de ébola, Teresa Romero, ha dado negativo en la última prueba PCR, "cero carga viral", ha dicho a los periodistas la portavoz de la familia, Teresa Mesa, tras recibir esta información de los médicos que atienden a la paciente en el hospital Carlos III de Madrid.

Sin embargo, esto no significa que esté libre del virus, ha precisado, ya que requiere de una segunda prueba de confirmación, dentro de 24 o 48 horas, ha dicho la portavoz familiar.

Mesa también ha comentado que Romero sabe ya que ha dado negativo, se encuentra muy bien, eufórica y con muchas ganas de que le den el alta. "Está espectacular, ya se levanta, come prácticamente de todo y está muy, muy bien", ha añadido al tiempo que ha comentado que tiene muchas ganas de salir y de "enfrentarse al mundo".

La portavoz ha explicado que el médico le dio hoy la buena noticia a Teresa y ha insistido en que ella está muy animada aunque es consciente de que ha estado muy grave. Mesa ha relatado que habló por teléfono con Romero y ha tenido momentos muy emotivos. "Tere casi me voy, me ha llegado a decir" ha desvelado Mesa. También ha comentado que le transmitió que no se tenía que morir porque era muy joven.



Mesa ha añadido que junto a Javier Limón, el marido de la auxiliar, intentará "preparar" a Romero y ha comentado que ella tiene "muchas ganas de dar explicaciones". Ha avanzado que la semana que viene la podrán cambiar de planta hospitalaria y ha revelado que ya no tiene máscara de oxígeno.



Además ha informado de que Romero ya se levanta y pasea por la habitación aunque todavía se cansa. Mesa le ha transmitido a la enferma que "toda España está con ella y que es una heroína". La portavoz de la familia ha grabado en un vídeo a Javier Limón que agradece a todos la ayuda pero también anuncia que tomará todas las medidas legales que considere para dar a conocer la "chapuza" de la gestión del ébola.