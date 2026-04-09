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Así puedes conseguir el certificado de IRPF para la Renta 2025 de las prestaciones de la Seguridad Social a través del móvil

Si has recibido prestaciones de la Seguridad Social ya puedes obtener tu certificado de retenciones del IRPF a través del teléfono.

Consulta m&oacute;vil

Consulta IRP a través del móvilImagen creada por IA

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La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya está en marcha. El plazo para presentar la declaración se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Si has recibido prestaciones de la Seguridad Social ya puedes conseguir tu certificado de retenciones del IRPF.

Entre los métodos disponibles, se encuentra la identificación mediante SMS, que permite acceder al documento de forma sencilla, sin necesidad de contar con certificado digital. Si quieres saber cómo solicitarlo, te lo explicamos paso a paso.

¿Qué es el certificado de IRPF?

Este documento contiene toda la información necesaria para la Renta, incluyendo las cantidades pagadas por la Seguridad Social y las retenciones practicadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Es decir, ofrece las prestaciones recibidas por una persona y las retenciones aplicadas con fines fiscales. Además, el documento contiene datos de varios ejercicios fiscales anteriores, lo que permite consultar información de años pasados si lo necesitas.

Cómo conseguir el certificado de IRPF para la Renta 2025 a través del móvil

Obtener el certificado de IRPF con el móvil es muy sencillo. Solo debes ingresar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, introducir tus datos personales y el número de teléfono móvil.

Una vez completado esto, el sistema te enviará un código de verificación al número registrado para confirmar tu identidad y permitir la descarga del certificado en formato digital.

Únicamente necesitarás disponer del software necesario para descargar el certificado (archivo PDF). Y, si accedes como representante, debes solicitar al representado que confirme la representación accediendo al enlace que recibirá en su móvil por SMS.

Si no tienes registrado tu teléfono en la Seguridad Social, puedes darlo de alta en el sistema Import@ss.

Necesitarás:

  • Tu documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte).
  • Una dirección de correo electrónico. Un dispositivo con cámara para hacerte una fotografía (ordenador, móvil...).
  • Si es necesario, la documentación relacionada con el trámite que hayas seleccionado (en este caso, algún documento que justifique que eres el titular de la línea móvil).

Para finalizar, recuerda que el certificado también se puede obtener usando otros métodos de identificación habituales en la sede electrónica de la Seguridad Social, como el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve. De este modo, puedes elegir la opción que te resulte más cómoda.

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