El 20 de octubre de 2024, Moldavia celebra una doble jornada electoral: el país debe elegir vía referéndum si convertir en objetivo nacional irreversible su incorporación a la Unión Europea y la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La resolución del sufragio era clave en términos geopolíticos; la influencia del bloque supranacional frente al ruso en la Europa Oriental es una disputa aún presente. Los europeístas, como la presidenta Maia Sandu, denunciaron la existencia de una injerencia de Rusia en el proceso. Los propios servicios de inteligencia demostraron un esquema masivo de guerra híbrida financiado por el Kremlin a través del oligarca prófugo Ilan Shor.

Durante casi toda la jornada, el «No» lideró el recuento. En la madrugada, cuando se comenzaron a contabilizar los votos de los ciudadanos en la diáspora, el «Sí» consiguió una remontada en el último momento: con un 50,35% de los sufragios, Moldavia mostraba su apoyo a modificar la Constitución. Su adhesión a la UE era ahora un objetivo nacional.

Un 20 de octubre, pero de 1955, se publica en Londres «El Retorno del Rey», la conclusión de la célebre trilogía de fantasía «El Señor de los Anillos» de J.R.R. Tolkien. Aunque originalmente la obra fue concebida por el autor como un único libro, debido a los altos costes de la impresión de la época y a la escasez del papel, la editorial británica George Allen & Unwin decidió fragmentar la obra en tres partes. El final del viaje de Frodo Bolsón junto a Sam Gamyi, la coronación de Aragorn como rey de Gondor y la guerra por la Comarca contra las fuerzas de Saruman marcaron el cierre de «la Guerra del Anillo» (título con el que Tolkien quería nombrar esta tercera parte). «El Señor de los Anillos» acabó por convertirse en una de las obras más influyentes de todo el siglo XX, estableciendo el canon de la fantasía moderna.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de octubre?

1548.- El capitán Alonso de Mendoza funda la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, actual capital boliviana.

1924.- La Conferencia de Embajadores aprueba un texto de la Sociedad de Naciones por el que se fijan las fronteras entre Polonia y Rusia.

1944.- Segunda Guerra Mundial: tropas estadounidenses conquistan Aquisgrán (Alemania).

1976.- Diego Armando Maradona debuta en Primera, con 15 años, en el equipo Argentinos Juniors.

1978.- En la segunda jornada del I Congreso de la UCD, Adolfo Suárez se convierte en su presidente al ser único aspirante.

1979.- El FC Barcelona inaugura La Masía, la residencia para su joven cantera de fútbol.

2004.- Lanzan la primera versión del sistema operativo de código abierto Ubuntu, creado por el sudafricano Mark Shuttleworth y su empresa Canonical.

2011.- ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada en un vídeo enviado al diario 'Gara'.

2018.- Multitudinaria manifestación en Londres para pedir un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE

2020.- La justicia de EE. UU. presenta una demanda antimonopolio contra Google por abuso de posición dominante en los mercados de las búsquedas y la publicidad.

2025.- Arranca el último juicio de la trama Gürtel.

¿Quién nació el 20 de octubre?

1925.- Art Buchwald, periodista y escritor estadounidense.

1956.- Danny Boyle, director y productor británico.

1958.- Viggo Mortensen, actor estadounidense.

1970.- Enrique Planas, escritor y periodista peruano.

1971.- Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido como Snoop Dogg, rapero estadounidense.

1979.- John Burke Krasinski, actor estadounidense.

1988.- Candice Swanepoel, modelo sudafricana.

¿Quién murió el 20 de octubre?

1652.- Antonio Coello y Ochoa, dramaturgo español.

1949.- Jacques Copeau, dramaturgo francés.

1994.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

2014.- Oscar de la Renta, modisto y diseñador dominicano.

2017.- Federico Luppi, cineasta argentino.

2018.- Wim Kok, ex primer ministro holandés.

2022.- José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal CF.

¿Qué se celebra el 20 de octubre?

Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Internacional del Chef.

Horóscopo del 20 de octubre

Los nacidos el 20 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre, se celebran santa Adelina, san Artemio y San Leopardo de Oismo.