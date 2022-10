Susanna Griso, sobre el cambio de hora: "Me parece un debate estéril"

Este sábado cambiamos la hora y todos los años se repite el eterno debate sobre si compensa ese cambio teniendo en cuenta los efectos que produce en el organismo: fatiga, tristeza, apatía, dificultad para dormir y concentrarse.

Como me parece un debate estéril, que la Unión Europea ha decidido guardar en el cajón, voy a centrarme en los consejos que hoy nos daba un experto en Espejo Público. El doctor Segarra, colega del doctor Estivill, lo define como “jet lag social”, y nos recomienda que la adaptación sea progresiva, que atrasemos cada día la hora de meternos en la cama diez o quince minutos.

Segundo consejo: evitar la cafeína por la tarde, cenar ligero, y siestas cortas: no más de 20 minutos.

También Deporte y exposición al sol. Esto último ayuda a mantenerse activo y frena la somnolencia.

No hace falta que diga que todos estos consejos nos ayudan a dormir siempre mejor y no solo cuando cambia la hora. Si conseguís aplicarlos me lo contáis. Yo no lo consigo.