El jueves, 15 de agosto, la ONCE celebra su Sorteo Extraordinario de Verano 2019 con el que puedes ganar hasta 20 millones de euros. Cada cupón del sorteo de la ONCE cuesta 6 euros y podrás comprarlo en la web de la ONCE y en las administraciones oficiales de lotería.

El Sorteo Extra de Verano dará comienzo a las 21:15 h (hora peninsular) y podrás adquirir tu cupón hasta las 21:00 h del mismo jueves, 15 de agosto. Los cupones emitidos para el sorteo extraordinario estarán formados por 100.000 números de 5 cifras cada uno que se encontrarán entre 00000 y 99999, además de un número de serie entre el 1 y el 120.

Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2019:

1 premio de 20.000.000 € a las 5 cifras y serie

119 premios de 60.000 € a las 5 cifras

1.080 premios de 3.000 € a las 4 últimas cifras

10.800 premios de 60 € a las 3 últimas cifras

108.000 premios de 15 € a las 2 últimas cifras

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra

También podrás optar a los siguientes premios adicionales en el Extra de Verano:

20 premios de 100.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la vigesimoprimera extracciones completas.

2.380 premios de 600 € a las 5 cifras de la segunda a la vigesimoprimera extracciones completas.

Desde Antena 3 Noticias podrás seguir el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2019 en directo y comprobar si tu número ha sido premiado el 15 de agosto.