Sobrecogedora carta de una mujer a sus vecinos tras sufrir una agresión sexual en un garaje de Cantabria: "Nadie salió a ayudarme"

Una mujer denuncia haber sufrido una agresión sexual en un garaje comunitario de Santiago de Cartes, en Cantabria. Tras lo ocurrido, la víctima decidió escribir una carta al resto de usuarios del garaje alertando del peligro y mostrando su sorpresa al no recibir ayuda de nadie.

La mujer asegura que un encapuchado estaba esperando a su llegada al garaje y que, tras acercarse a su plaza, se abalanzó sobre ella cuando trataba de huir. Tras un violento forcejeo, la víctima asegura que terminó ensangrentada.

Añade que le parece "sorprendente" que ningún vecino escuchara los gritos y saliera en su ayuda cuando todo estaba en silencio en plena noche y desea que no le vuelva a ocurrir a nadie algo similar.

Carta completa

"Anoche sufrí una agresión sexual a las 3 a.m. en nuestro garaje comunitario. Un encapuchado, ubicado a la espera de víctima, me vio llegar en mi vehículo y decidió seguirme a pie hasta mi plaza de garaje".

"Allí me interceptó en completa oscuridad, cerrándome el paso mientras se masturbaba. Intenté escapar por uno de los accesos a portales pero se abalanzó sobre mí para intentar violarme".

"Tuvimos una lucha que terminó con mis manos y mi cara ensangrentadas, 3 dedos contusionados, mi ropa rota y mis enseres en mil pedazos".

"Mis gritos fueron desgarradores pidiendo auxilio pero nadie salió a ayudarme, ni me abrió una puerta para darme protección. En una urbanización donde el silencio nocturno es absoluto, es sorprendente que nadie escuchara nada...".

"Si alguien pudo escucharme, y no encontró el valor para auxiliarme o pedir ayuda, sólo deseo que sus hijas no tengan que pasar por lo mismo, porque no se lo deseo a nadie".

"Por suerte, soy una mujer fuerte y valiente, que luchó con todas sus fuerzas contra el agresor para conseguir escapar hasta que llegó la Policía. Por favor, si alguien ha pasado por esto, ¡DENUNCIAD!".