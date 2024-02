Situación límite en un barrio de A Coruña por la presencia de narcopisos: "La gente mayor ya no baja a la calle"

Los vecinos y comerciantes del barrio coruñés de Monte Alto están viviendo una situación límite. La razón es la presencia de toxicómanos y la existencia de narcopisos y casas okupadas en la zona. "En tan sólo 200 metros calculamos que hay unos cinco puntos de venta de droga y una casa con okupas" explica Manuel Martínez, portavoz de la asociación de comerciantes. Por eso casi nadie se libra en la Avenida de Hércules de sufrir las consecuencias que esto conlleva: atracos, robos y hurtos.

El ambiente se ha vuelto tan insostenible que algunos negocios han tenido que echar el cierre y otros toman medidas ante posibles incidentes. "Cierro siempre con llave y abro siempre con llave cada vez que viene un cliente. Y aunque haya gente dentro, paso la llave porque hay miedo", denuncia una comerciante.

Y es que los robos, incluso, tienen lugar a plena luz del día. "Entran y cogen lo primero que tienen al alcance de la mano", comenta una dependienta de una tienda de cosméticos. Por eso han decidido crear un grupo de WhatsApp en el que se avisan unos a otros cuando alguien sospechoso ronda la zona. Y echan cuentas: en los últimos diez días han sufrido, como mínimo, una veintena de robos.

Pero no solo los comerciantes sufren las consecuencias de la delincuencia que hay en el barrio. Muchos vecinos de a pie viven con el miedo en el cuerpo por lo que pueda ocurrir. "Tienen mucha destreza. A mí me llegaron a llevar la cartera con las dos pensiones", rememora una vecina. "El otro día había una persona en la calle blandiendo unas tijeras", añade otra afectada. Algo que constatan desde la agrupación de comerciantes: "La gente mayor ya no baja a la calle ya que hay una sensación de inseguridad".

Por eso piden más presencia policial. De hecho, durante la mañana de este miércoles varias dotaciones de la Policía local se han presentado en el barrio. Allí han realizado una redada en la que inmovilizaron a una pareja que acababa de salir de uno de los narcopisos. En plena calle fueron cacheados con el fin de incautar posibles sustancias estupefacientes.