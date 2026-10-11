Mueren al menos 109 personas y desaparecen 116 migrantes al volcar un barco en Yibuty

Al menos 109 personas han perdido la vida y 116 han desaparecido después de que volcara un barco de migrantes en la costa de Yibuti, cuando se dirigía a Yemen.

En el trágico accidente han muerto 109 personas, de las cuales 15 son niños, pero la cifra podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta que hay más de un centenar de desaparecidos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que el barco transportaba a unos 350 migrantes hacía Yemen, país situado en el Oriente Próximo asiático.

El barco volcó cerca de la localidad costera de Guhere, en la región de Obock durante la noche del 8 al 9 de octubre pasados.