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Salvador Burguet, tras las contradicciones entre Robles y Marlaska: "Es difícil que no se avisara de los agrupamientos en Marruecos"

Margarita Robles insiste en que el CNI avisó el día 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de la existencia de una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes, mientras Marlaska descarta la existencia de informes.

Salvador Burguet, experto en Inteligencia

Salvador Burguet, experto en Inteligencia | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó el día 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a poner de manifiesto que no existe ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ya que de haber "vislumbrado" esta situación se habrían tomado "por sentido común" todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias.

"Es bastante difícil que no se avisara"

Salvador Burguet, experto en Inteligencia

Preguntado sobre este tema en las Noticias de la Mañana de Antena 3, el experto en Inteligencia Salvador Burguet, considera "es bastante difícil que no se avisara o por lo menos no se comentase o se diese información de los agrupamientos de gente en los puntos de reunión al otro lado de la frontera". De hecho, recalca que "era un rumor que estaba en la calle días antes".

Acerca de si pudieron desoyerse esos informes, en caso de existir, Burguet explica que "todo depende siempre de la información que se tenga", puesto que "la información modula mucho la respuesta o la valoración de esa reunión. Si solo se tiene conocimiento de que se están produciendo agrupamientos, se puede infravalorar la cantidad de gente que puede estar moviéndose o esperando la entrada porque eso ocurre habitualmente tanto en Ceuta como en Melilla". Precisa que "es bastante complicado afirmar que no hubo informes y lógicamente también afirmar que los hubo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Marlaska defendió el trabajo "extraordinario" de todos los servicios de información españoles, a la vez que destacó que en la gestión de lo sucedido en Ceuta las fuerzas de seguridad están trabajando "a fondo" y con un cumplimiento "estricto" de la ley. Confirmó su postura de que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció". De haber sido así, se habría elevado a "las más altas instancias".

Lo que sí admitió es que en los siete días previos a la entrada masiva, las autoridades marroquíes interceptaron a un millar de migrantes, entre ellos menores, intentando acceder a nado a la costa ceutí, una situación completamente "ajena" a la realidad de las más de 70.000 personas que entraron en solo 24 horas. "Algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar", cosnideró.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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