Confinan dos barrios de Barcelona por el humo del incendio de Collserola

En la tarde del martes, se ha originado un incendio en Collserolla que ya afecta a unas 25 hectáreas. La gran humareda ha obligado a confinar previamente dos barrios de la provincia de Barcelona.

En torno a las 15:30 horas se ha originado un fuego en una zona de matorrales junto a la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, y que avanza hacia Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès. El humo del incendio mantiene a los vecinos de los barrios de Torré Baró y de Ciutat Meridiana, según han informado fuentes municipales a EFE.

Según los Agentes Rurales, el incendio afecta a una superficie de unas 25 hectáreas de terreno forestal en el ámbito del parque natural de la sierra de Collserola. Tras ordenar el confinamiento de ambos barrios, Protecció Civil ha enviado un nuevo Es-Alert. Asimismo, insisten en que el resto de la población no debe acercarse a la zona.

El incendio ha obligado a que los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat desplieguen un amplio dispositivo que incluyen 16 dotaciones terrestres y seis medios aéreos con el fin de intentar controlar el fuego. Concretamente los bomberos de la ciudad han incorporado a cinco medios aéreos y tres vehículos de agua.

Además, Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Infocat y el Ayuntamiento de Barcelona la alerta del Plan de Actuación Municipal por Incendios Forestales.

Cortes de tráfico

Por otro lado, las carreteras de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la de Alta de les Roquetes permanecen cerradas al tráfico por la Guardia Urbana de Barcelona. A consecuencia del fuego, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.074 llamadas de aviso.

Collserola vive su segundo incendio del verano, después del originado el pasado 14 de agosto que afectó a la zona de Sant Pere Màrtir, lo que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos de Can Caralleu. Aunque afectó a unas diez hectáreas y terminó con la detención por parte de la Guardia Urbana a un presunto pirómano.