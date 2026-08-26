Efemérides de hoy 26 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 26 de agosto?

El 26 de agosto de 2004, la Corte Suprema de Chile ratifica la pérdida de la inmunidad parlamentaria del exdictador Augusto Pinochet por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor. Con una votación de nueve magistrados contra nula o minoritaria de cinco, el máximo tribunal del país confirmó el desafuero que previamente había aprobado la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta resolución judicial significó un golpe definitivo a la impunidad de la que gozaba el exgeneral en su calidad de senador vitalicio y exjefe de Estado, despejando los obstáculos legales para que el juez de la causa pudiera interrogarlo, procesarlo e incluso someterlo a arresto domiciliario.

La decisión judicial se fundamentó en la existencia de sospechas fundadas sobre la participación directa de Pinochet en la planificación y ejecución de la red clandestina que coordinó a las dictaduras militares del Cono Sur para perseguir y asesinar a opositores políticos de izquierda. El fallo fue recibido con profunda emoción por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, quienes habían luchado durante décadas contra las trabas legales creadas durante el régimen militar. Este dictamen no solo revitalizó las investigaciones de los derechos humanos en el ámbito local, sino que envió una señal inequívoca a la comunidad internacional sobre la capacidad de los tribunales chilenos para juzgar los abusos del pasado, transformando la jurisprudencia del país frente a las violaciones a las libertades fundamentales.

Un 26 de agosto, pero de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los textos fundamentales de la historia de los derechos humanos y el legado más universal de la Revolución Francesa. Inspirado en los principios filosóficos de la Ilustración y en la noción de los derechos naturales, este documento de 17 artículos proclamó la igualdad de todos los hombres ante la ley, la soberanía nacional y las libertades fundamentales de expresión, prensa y religión. Al abolir de forma definitiva los privilegios estamentales del Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, la Declaración no solo transformó la estructura política y jurídica de la nación gala, sino que sentó las bases conceptuales para las democracias modernas y la redacción de los futuros tratados internacionales sobre la dignidad humana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de agosto?

1800.- Combate de Doñinos (El Ferrol): la marinería y guarnición del arsenal impiden que 13.000 ingleses se apoderen de la ciudad.

1810.- El gobernador de Córdoba (Argentina) Juan Gutiérrez de la Concha, y otras tres autoridades son fusilados por oponerse al movimiento de independencia de España.

1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1936.- La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

1936.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un 'status' provisional del Canal de Suez.

1943.- El historiador y médico Salador Vilaseca descubre numerosas pinturas rupestres en Prades (Tarragona).

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1990.- Dos hermanos de la familia Izquierdo, habitantes de Puerto Hurraco (Badajoz, España), asesinan a nueve vecinos en ese municipio.

2020.- La revista Nature publica que, según la Universidad de Arizona, la temperatura promedio del último periodo glacial (hace 20.000 años), era 6 grados centígrados más baja que hoy.

2024.- Josep Lluis Trapero es nombrado director general de los Mossos.

¿Quién nació el 26 de agosto?

1562.- Bartolomé L. de Argensola, poeta y sacerdote español.

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta italo-polaco-francés.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomielitis.

1910.- Agnes Gonxha 'Madre Teresa de Calcuta', religiosa albanesa

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

¿Quién murió el 26 de agosto?

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

2016.- Joaquín Barraquer, oftalmólogo.

2017.- Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.- John McCain, senador republicano estadounidense y excandidato presidencial.

2020.- Joseph "Joe" Ruby, creador de la serie de dibujos animados "Scooby-Doo".

2024.- Caritina Goyanes, empresaria española.

2025.- Manuel de la Calva, cantante y productor musical español componente del Dúo Dinámico.

¿Qué se celebra el 26 de agosto?

Hoy, 26 de agosto, se celebra el Día Internacional contra el Dengue.

Horóscopo del 26 de agosto

Los nacidos el 26 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto, se celebran los santos Ceferino, Segundo, Victoriano y Alejandro.