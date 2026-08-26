VÍDEO | Un toro mecánico con forma de pene gigante en la feria divide a los vecinos en Alginet: "Es una provocación"

Verano es sinónimo de feria y fiestas en muchos de los pueblos de la geografía española. Reencuentros con amigos, familia, y un día a día más tranquilo y desenfadado nos facilitan bajar el ritmo agobiante del resto del año. Si hay algo que no puede faltar en la feria, todos lo sabemos, es una de las atracciones por excelencia en la que todos nos hemos subido en algún momento: el toro mecánico. Sin embargo, en Alginet este año ha suscitado mucha polémica entre los vecinos.

El escándalo ha surgido debido a que se ha instalado un toro mecánico con forma de pene gigante. Es por lo que entre los vecinos hay división de opiniones, al igual que ha ocurrido entre los grupos políticos municipales. Los organizadores de las peñas de Alginet, en Valencia, señalan que todo se ha hecho desde el cariño y el humor. A pesar de ello, la atracción solo estuvo activa unos 20 minutos.

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