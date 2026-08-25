Las familias se movilizan para exigir garantías de higiene y seguridad en los colegios de Ceuta antes del inicio del curso

En las últimas horas, ha circulado un comunicado impulsado por las familias ceutíes en el que se pide que las autoridades pertinentes adopten medidas para garantizar la seguridad tanto en las calles como en los colegios, ante la situación de crisis migratoria que atraviesa la Ciudad Autónoma en estos momentos.

Insisten en que las clases no deberían comenzar en septiembre si sus hijos no pueden regresar a sus respectivos centros con garantías reales de seguridad y tranquilidad. Sostienen que lejos de querer provocar enfrentamientos, lo que buscan es proteger a sus hijos.

Sus declaraciones son contundentes: "Mientras nuestros hijos no estén seguros, no aceptaremos que el curso escolar comience como si nada hubiera pasado". Los padres no quieren que sus pequeños vuelvan a clase con miedo y reclaman la vuelta a la normalidad antes del inicio de las clases.

La voluntad de las familias es que la petición llegue al Ministerio de Educación

Por otra parte, esta petición se ha llevado directamente a la Dirección Provincial de Educación con el objetivo de que llegue al propio Ministerio. La han hecho a través de la plataforma change.org y lleva por título 'Proteger la seguridad de nuestros hijos en Ceuta'. Entre las reclamaciones se encuentran: mayor seguridad, control, higiene, salubridad y medidas destinadas a proteger a los menores.

Asimismo, la petición denuncia que varias personas habrían entrado y dormido en instalaciones educativas y, que, presuntamente, se habrían encontrado restos de heces y orina en el interior de dichos espacios. El documento reclama que "los colegios son de nuestros niños" y, las familias, en consecuencia, piden que se realicen los trabajos necesarios para garantizar la limpieza y la salubridad de colegios e institutos.

La seguridad de los niños es lo primero

Los padres insisten que los centros educativos de Ceuta no deberían abrir mientras no se garantice que la normalidad se ha recuperado, ya que no pueden ir a clase estando expuestos a situaciones de riesgo.

El interés del menor es el que debe prevalecer, así como su seguridad, frente al cumplimiento estricto del calendario escolar. La petición concluye: "Por nuestros hijos. Por su seguridad. Por su derecho a crecer y estudiar sin miedo".

¿Qué se está haciendo?

Por su parte, la Delegación del Gobierno y Educación ya prepara un plan especial para el comienzo del curso escolar que incluye: una reubicación de los menores alojados en centros escolares, refuerzo de la seguridad en entornos escolares y coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, el sindicato Comisiones Obreras, se ha mostrado reticente a retrasar el inicio de las clases, pero sí es partidario de exigir más medidas de seguridad, limpieza y transporte.

CCOO defiende que los alumnos no deben perder días lectivos, pero reclama que las administraciones deben asegurar unas condiciones dignas antes del inicio de las clases, el próximo día 8 de septiembre.