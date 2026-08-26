El mando único en Ceuta entra en vigor hasta final de año tras publicarse en el BOE

El Gobierno aprobó el martes en el Consejo de Ministros la creación del Mando Único Operativo en la ciudad de Ceuta contra la Inmigración irregular y estará dirigido por un Oficial General de la Guardia Civil. A primera hora de este miércoles se publicaba el Boletín Oficial del Estado que recoge este decreto.

El texto reconoce que la "presión inédita" sufrida en la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos los pasados 30 y 31 de julio justifica tal medida que entra en vigor para afrontar la actual crisis migratoria. Permanecerá activo hasta el próximo 31 de diciembre con posibilidad de ser extendido si la situación así lo requiere.

Este Real Decreto establece los mecanismos de financiación del operativo y detalla también los lugares en los que permanecerán instalados los campamentos donde se alojará a los miles de inmigrantes que aún quedan en Ceuta, así como los organismos responsables. También las ayudas, su reparto, y las medidas sanitarias como la cantidad y suministro de vacunas.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, recibía la noticia de la aprobación por parte del Ejecutivo con expectativas y expresaba: "Espero que ahora se haga lo que no se ha hecho antes".

Mientras tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicaba que el Gobierno "no ha dejado de trabajar". Sin embargo para la oposición considera que la medida "es evidente que llega tarde", denunciado que se produce 27 días después del asalto masivo de la ciudad autónoma. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, aseguraba que "para el Gobierno primero van las vacaciones y después España".

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