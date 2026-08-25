Cientos de vecinos salen a protestar frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta: "Quiero mi libertad"

Cientos de vecinos de Ceuta se han desplazado este martes hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, para protestar contra la posible acogida de migrantes en distintos puntos de la ciudad, después de que una concentración iniciada en la zona del Fischer se haya convertido en una movilización ciudadana.

La concentración comenzó sobre las 16:00 horas en la zona de Fischer, donde varios residentes de la zona habían convocado un encuentro para expresar su rechazo a la posibilidad de que se traslade allí a un grupo de migrantes y exigir información sobre las condiciones de acogida, las medidas de seguridad y las consecuencias que puedan haber para los vecinos. La movilización, planteada inicialmente de forma "pacífica, cívica y respetuosa", fue creciendo a medida que los participantes se trasladaron hacia el centro de la ciudad y se dirigieron al grito de "No nos mires, únete" a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Los convocantes consideran que el posible uso de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para alojar a miles de migrantes conllevaría una transformación de la ciudad que rechazan y han advertido de que no están dispuestos a que Ceuta "se convierta en un CETI (centros de estancia temporal de inmigrantes)".

En la protesta se han escuchado palabras como "No quiero invasores, quiero mi libertad" y peticiones de dimisión dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Los vecinos cuestionan las medidas del Gobierno

En las marchas se han contabilizado más de 300 personas, según los organizadores, que han difundido a través de las redes sociales un llamamiento para que la ciudadanía vuelva a concentrarse a las 20:00 horas en la plaza de los Reyes.

Los manifestantes han expresado su malestar por una situación que, señalan, ya cumple 27 días y está afectando a la vida cotidiana de los residentes, mientras exigen al Gobierno explicaciones sobre las medidas previstas para hacer frente a la crisis migratoria.

Entre las consignas también se han escuchado peticiones para que se produzca el retorno de los migrantes que han entrado irregularmente en la ciudad y cuestionan la aplicación de las leyes en materia migratoria.

La movilización se produce después de conocerse varios aspectos del borrador del real decreto que proponen declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y que incluye diferentes emplazamientos para atender a las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Los vecinos piden también que a medida que se lleve a cabo cualquier decisión que afecte a los barrios y espacios de convivencia también se ofrezca información, garantías de seguridad y explicaciones sobre su impacto, mientras la protesta sigue creciendo con nuevos llamamientos a la ciudadanía para participar en la concentración de esta tarde.

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