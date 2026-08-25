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TERUEL Y TARRAGONA

El granizo en Tarragona causa daños en los brazos y piernas de uno de sus vecinos: "Cayeron unas piedras que yo nunca había visto"

Las fuertes tormentas de viento, lluvia y granizo han causado numerosos daños en Teruel y Tarragona, con cultivos afectados, coches destrozados, techos arrancados y cientos de palomas muertas. El temporal también ha afectado a numerosos vecinos y algunos de ellos continúan sin electricidad.

Daños de la tormenta

El granizo en Tarragona causa daños en los brazos y piernas de uno de sus vecinos: "Cayeron unas piedras que yo nunca había visto" | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Las fuertes tormentas de viento, lluvia y granizo han causado importantes daños este lunes a su paso por distintos puntos de Aragón y Cataluña, con cultivos afectados, árboles arrancados, vehículos destrozados y calles anegadas.

Daños en el Bajo Aragón

En el Bajo Aragón, se llegaron a registrar cerca de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La intensa tormenta ha afectado a unas 900 hectáreas de cultivos en Valdealgorfa, especialmente de almendros y melocotoneros. El temporal llega, además, en pleno inicio de la recolección de las piezas destinadas a denominación de origen, lo que podría complicar la campaña.

En Castelserás, una de las localidades más afectadas, las fuertes rachas de viento arrancaron parte del techo del polideportivo municipal y dejaron las pistas completamente al descubierto. Pese a que en ese momento había vecinos en los alrededores, afortunadamente no se registraron heridos.

300 vecinos se quedan sin electricidad

Los vecinos, que señalan que no recibieron el aviso del sistema Es-Alert, también han informado de paredes y tejados dañados como consecuencia del temporal. Ante la magnitud de los desperfectos, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central que declare el municipio como zona catastrófica.

La tormenta también provocó daños en explotaciones ganaderas y ha dejado a unos 300 vecinos sin suministro eléctrico.

Vecinos afectados en Tarragona

En Cataluña, las tormentas de lluvia, viento y granizo también han dejado numerosas incidencias, especialmente en la provincia de Tarragona. El temporal ha provocado árboles caídos, calles inundadas, vehículos dañados y granizo de grandes dimensiones. En Vinyols i els Arcs se registraron cerca de 90 litros por metro cuadrado, mientras que en Tarragona se alcanzaron 77,3 litros.

Los vecinos han vivido el episodio con preocupación. Uno de ellos, Rafael, encontró su coche con dos árboles y una farola sobre él. Por suerte, no se encontraba dentro del vehículo en ese momento. En el paseo marítimo, Gonzalo también sufrió las consecuencias de la granizada. Las piedras de hielo le golpearon en los brazos y las piernas y le dejaron varias marcas en el cuerpo. "Empezaron a caer unas piedras de granizo que yo nunca había visto", relata.

La intensidad del temporal también afectó a varias líneas de Rodalies, aunque durante la mañana se fue recuperando la normalidad y se habilitaron autobuses para los viajeros afectados.

Cientos de palomas muertas por el granizo

Una de las imágenes más impactantes que han dejado las tormentas se ha producido en el puerto de Tarragona, donde el granizo dejó cientos de palomas muertas.

El episodio se suma al temporal registrado durante la madrugada del sábado, que afectó especialmente a El Vendrell y Roda de Berà. La sucesión de fenómenos adversos mantiene la atención sobre Cataluña, donde las tormentas han dejado numerosos desperfectos en apenas unos días.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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