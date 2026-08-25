Graeme Dott, campeón del mundo de snooker, declarado culpable de abuso sexual contra niños

El mundo del snooker está conmocionado después de que un tribunal de Glasgow (Escocia) haya declarado a Graeme Dott, campeón del mundo de este deporte en 2006, culpable de abuso sexual contra niños. En concreto, el tribunal ha sentenciado que el jugador escocés, de 49 años, se exhibió y tocó de forma inapropiada a una niña en la década de los 90 y atacó a un niño entre 2006 y 2010.

Graeme Dott, quien negó los cargos de comportamiento lascivo y libidinoso, está a la espera de conocer la sentencia que se dictará el próximo 20 de septiembre en una audiencia en Edimburgo.

Los testimonios de las víctimas de Dott

Según la denuncia de la chica, que ahora tiene 40 años, Dott le "acarició los glúteos" y en otra ocasión se exhibió delante de ella. Además, también le pidió que se bajara los pantalones y le levantó la camiseta para besarle el estómago antes de preguntarle si quería jugar a un juego de adivinanzas. Esta mujer aseguró que aún recuerda el olor de las cremas para la piel de Dott y que estos actos le dejaron "en shock y asustada".

Pese a que la policía le contactó en 2001 por este mismo caso, en aquel momento no se le acusó, hasta que la mujer volvió a denunciarle el año pasado.

En cuanto al caso del chico, que ahora tiene poco más de 20 años, este declaró que Dott le tocó de forma inapropiada en diferentes ocasiones y que le regaló patatas fritas y bebidas, además de dinero, como "recompensa". Dott ha quedado detenido hasta que se conozca la condena.

La WPBSA retira la membresía a Graeme Dott

La Asociación Mundial de Billar Profesional y Snooker (WPBSA) emitió un comunicado en sus redes sociales ha informado de la decisión de revocar a Graeme Dott la membresía de la WPBSA.

"La WPBSA también ha escrito a World Snooker Tour (WST) para solicitar su retirada inmediata del Salón de la Fama del WST. Dott fue suspendido previamente de todas las actividades profesionales de snooker el 9 de abril de 2025 a la espera del resultado de su juicio, inmediatamente después de que la WPBSA tomara conocimiento del proceso legal en curso", reza el comunicado de la WPBSA.