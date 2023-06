Salvador Burget, sobre la pistola taser en situaciones como la de Andújar: "La tragedia se hubiera evitado"

Las pistolas taser vuelven a ocupar el centro del debate tras la tragedia ocurrida en Andújar, Jaén. La investigación sigue abierta y se trata de aclarar qué ocurrió cuando el agente que portaba el arma para intentar detener a un agresor también armado disparó causando la muerte de su compañero. Aún no se sabe el por qué se desvió la bala, pero una de las hipótesis con las que se trabaja es que rebotase contra algo.

Algunos de sus compañeros y varios sindicatos policiales denuncian que esta muerte podría haberse evitadosi los agentes llevasen una pistola taser. El uso de este arma fue aprobado por el ministerio del Interior en 2019, sin embargo desde entonces solo se han distribuido 1.100 pistolas taser.

Antena 3 Noticias ha hablado con el experto en seguridad, Salvador Burget, que es uno de los defensores de que esta "tragedia se habría evitado porque no habría habido ningún rebote y el agente se habría sentido con más libertad para usarla."

Burget critica que no se usan más "porque no están distribuidas". Además el experto explica que "el policía es una persona entrenada para proteger la vida, eso quiere decir que en una situación en la que tiene que emplear un sistema ofensivo como es el arma reglamentaria llega un momento que tienes cierta indecisión, porque él ha sido instruido para proteger la vida, no para eliminar la vida del contrario". Por ello indica "entonces se le tiene que dotar de esos medios que acompañe ese entrenamiento y uno de esos medios sería la pistola taser que le va a permitir neutralizar la amenaza que tenga en frente, sin digamos bloquear o ir en contra de ese entrenamiento".

Burget reconoce que "quizás desde un punto de vista médico podría tener riesgos" en el caso de que quien reciba la descarga tenga alguna afección cardíaca, ya que la pistola taser actúa con una descarga eléctrica. "Se le da el alto, si no depone su actuación se le dispara, se le clavan los dos arpones que lleva y eso afecta al sistema nervioso central y el individuo queda paralizado" dice.

Los agentes además de tener el arma han de pasar un curso antes de patrullar con ella.