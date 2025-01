Rosa María Álvarez perdió a su padre en la dana: "Fueron unas muertes totalmente evitables"

Rosa nos atiende en su casa de Albal guardando la entereza mientras relata a Antena 3 Noticias el calvario que sufrió su padre durante sus últimas horas de vida. A Manuel, el agua le sorprendió en su casa de Catarroja poco después de que empezara a poner los topes que habitualmente colocaba en las puertas cuando llovía con más intensidad. Pero esta vez era diferente. El 29 de octubre el torrente le sorprendió en su vivienda sin tiempo a reaccionar para salvarse. Localizaron su cuerpo sin vida a la mañana siguiente en un parque.

Su hija recuerda la ansiedad que pasaron en aquella fatídica tarde de la dana. Llamó a su padre en tres ocasiones: "La segunda vez fue angustiosa y la tercera su voz era horrible diciendo que no podía controlar el agua. Mi hija y mi marido intentaron acercarse para rescatarle pero les fue imposible". Rosa no se quita de la cabeza esas últimas palabras de su padre, preocupado por su nieta: "Mi padre, al teléfono, solo decía que mi nieta se vuelva". Rememora que en esos momentos, Manuel solo "repetía que no se acerque, que no se acerque". Para ella es algo difícil de olvidar: "Esa es una de las cosas que más me martiriza, esa incertidumbre de no saber si mi padre murió pensando que su nieta, su única nieta, estaba en la misma situación que él, el hecho de haberle transmitido esa preocupación".

Querella contra las administraciones por la gestión de la dana

Todavía hoy, la comprensible desesperación de Rosa es la de muchas otras personas que, como ella, están tratando de atravesar el duelo: "Si hubiéramos tenido la más mínima información o alarma, mi padre no hubiera salido de mi casa en Albal para ir a la suya, en Catarroja. Cuando la alarma sonó a las 20.11 horas, mi padre ya estaba ahogado".

Rosa forma parte de una de las cerca de 150 familias que han sufrido la pérdida de un ser querido en la dana y que y se ha adherido a la querella anunciada por la asociación SOS Desaparecidos. "Cuando a una persona le pegan un tiro o la acuchillan se busca justicia, pues en este caso lo mismo", señala. La organización que preside Joaquín Amills está preparando acciones legales contra las administraciones locales, la Generalitat Valenciana y el Gobierno, entre otros delitos, por homicidio imprudente, omisión de deber de socorro y negligencia, según han explicado. "La dana no es lo que mató a la gente, lo que mató a la gente fue la riada y eso era previsible", aseguran.

La querella se presentará en el mes de febrero.

