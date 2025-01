Bruselas confirma que España todavía no ha pedido la ayuda del Fondo de Solidaridad tras la DANA

Han pasado varios meses de la devastadora DANA que asoló Valencia y continúan llegando muchas quejas en la zona cero de la por las ayudas, que llegan con cuentagotas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalán (PP), acusa al Gobierno central de no haber solicitado los fondos de solidaridad europeos, y el plazo se acaba. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, asegura que todavía están preparando el documento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en noviembre que el Ejecutivo había solicitado formalmente la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para Valencia. Pero allí en Bruselas afirman que España todavía no ha pedido nada.

Desde la Comisión Europea (CE) confirman que España todavía no ha enviado todavía a Bruselas esa solicitud oficial para poder acceder a ese fondo europeo. Destacan también que el plazo es de 12 semanas, unos tres meses. Todavía quedan unos días para formalizarlo, aunque no muchos porque la fecha límite es la semana que viene. El Gobierno central defiende que siguen trabajando en ese documento de petición para poder intentar asegurarse de que sea lo más serio, lo más riguroso y completo posible.

"He solicitado la ayuda, no me ha llegado", explica un vecino de una de las zonas afectadas. Dos meses después, a otro vecino, Nacho, tampoco le ha llegado nada: "Aquí estamos, supervivencia total". Su casa quedó arrasada: "Aquí entró el agua y lo reventó todo". Él y miles de vecinos tienen que volver a empezar. "Ayudas, pocas", denuncia otra vecina, "que no tiene ni para empezar".

Los residuos de la DANA en las playas valencianas ponen en jaque la Semana Santa

La DANA ha afectado a 40 kilómetros de costa valenciana. Decenas de kilómetros continúan cubiertos de cañas, troncos y toneladas de plástico como el primer día. Solo en las playas del parque natural de la Albufera se calcula que se acumulan 50.000 metros cúbicos de residuos, según el Ayuntamiento de Valencia.

El Estado ha asegurado que costeará la retirada de los residuos. Algunos ayuntamientos, como el de Valencia, han comenzado la limpieza al comprobar la lentitud con la que operan desde la demarcación de Costas. Por el momento se han retirado residuos en las playas de Pinedo, Cullera o Sueca y las instituciones aseguran que los arenales estarán en estado de revista a finales de febrero. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y a vecinos y hosteleros solo les queda confiar en que así sea.

