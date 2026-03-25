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Restaurado un cristo de Paiporta sumergido en barro por la DANA

Los restauradores esperaron 10 meses a que secara la obra de arte para recuperar la pieza.

Cristo Paiporta

Restaurado un cristo de Paiporta sumergido en barro por la DANA | Antena 3 Noticias

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Carlos Villán
Publicado:

El Cristo Yacente de la parroquia de San Jorge de Paiporta quedó sumergido bajo el agua y el barro que asolaron este municipio valenciano durante la dana. "El agua entró 2,5 metros en toda la iglesia, todo lo que estaba a esa altura se dañó", asegura Jordi, párroco de la Parroquia de San Jorge Mártir.

La obra de arte permaneció bajo el agua durante horas. Las suficientes como para que el equipo de restauración haya tenido que esperar durante 10 meses para que se secara la pieza y comenzar con el proceso el pasado mes de agosto. "La pieza venía cubierta con una densa y gruesa capa de lodo, polvo y suciedad. El agua no afectó estructuralmente a la talla. Una de las falanges se ha tenido que reconstruir completamente", explica Fani Sarrión, jefa de la sección de restauración del Instituto Valenciano de Restauración e Investigación.

El hallazgo del Cristo embadurnado en fango por la inundación se convirtió en un símbolo de la devastación en uno de los municipios con más víctimas mortales. Es una imagen de culto, pero su restauración es también un símbolo de mirada hacia el futuro. "Además de la reconstrucción también queremos hablar de la recuperación emocional. Es tan importante reconstruir las casas, como todo ese imaginario colectivo que nos une como pueblo", cuenta Vicent Císcar, alcalde Paiporta. A lo que el párroco añade: "Es necesaria esta recuperación por las personas que participan del culto, pero también para olvidar y poder pasar página cuanto antes".

Así ha sido el trabajo de restauración

El trabajo de restauración ha durado casi 8 meses y ha sido complejo. La pieza data de la época de la Guerra Civil española, se desconoce su autoría, pero tiene gran calidad artística. El presupuesto de la restauración ha ascendido a18.000 euros. "Es muy importante todo el trabajo de reparación que se está haciendo y la coordinación de las instalaciones. Debemos poner en valor este trabajo lento y minucioso", informa Carmen Ortí, consellera de Educación y Cultura.

Tras un arduo trabajo de recuperación, el Cristo Yacente desde hoy vuelve a lucir en su vitrina de la iglesia de San Jordi de Paiporta como en su estado original.

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