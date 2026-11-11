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Noticias hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Disturbios en Barcelona

Vídeo: Unos manifestantes bloquean la entrada a un restaurante en Barcelona

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Noticias hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Migrantes llegando a El Hierro en un cayuco

La ruta de los migrantes tras pisar España: así es el viaje después del cayuco

El sospechoso del tiroteo en Oviedo
Suceso Oviedo

Centenares de agentes participan en la 'operacion jaula' para encontrar a 'El Ruso', el sospechoso del tiroteo en Oviedo

Terremoto en Pliego
Región de Murcia

Un terremoto de magnitud 3,1 en Pliego se deja notar en una decena de municipios de la Región de Murcia

Denuncia sindicatos
Huelga general

Los sindicatos denuncian "agresiones policiales" en el sector del transporte mientras el TSJM les da la razón con los servicios mínimos

Los sindicatos denuncian cargas policiales, especialmente en el sector del transporte, mientras el TSJM les da la razón y ordena rebajar los servicios mínimos fijados por el Gobierno de Ayuso.

Incidentes huelga
HUELGA GENERAL

VÍDEO: Mercamadrid y Mercabarna, focos de tensión e incidentes durante la huelga general

Los piquetes informativos de la huelga general han comenzado la jornada con varios incidentes, tanto en Madrid como en Barcelona.

Xi Jinping

Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

Control de la Guardia Civil para tratar de localizar al presunto autor del tiroteo registrado este martes en Oviedo

El autor del tiroteo de Oviedo sigue fugado y podría ir armado con pistola y explosivos

Imagen de un andén de la estación de Atocha

Los maquinistas aplazan al día 23 de noviembre la huelga prevista para el jueves

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