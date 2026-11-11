Noticias hoy
Noticias hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Los sindicatos denuncian cargas policiales, especialmente en el sector del transporte, mientras el TSJM les da la razón y ordena rebajar los servicios mínimos fijados por el Gobierno de Ayuso.
Los piquetes informativos de la huelga general han comenzado la jornada con varios incidentes, tanto en Madrid como en Barcelona.