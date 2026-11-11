La ruta de los migrantes tras pisar España: así es el viaje después del cayuco

Hace unos meses que Cherno Jallow viajó desde Senegal hasta Canarias en una patera. Tiene 21 años. Cuando le preguntamos por qué está aquí no tarda en contestarnos: “vine a buscar trabajo”. Pagó unos 400 euros a un hombre, que ni si quiera conoce y desde entonces emprendió un camino que hoy continúa.

En la Isla de El Hierro, decenas de pateras como en las que Cherno llegó están siendo avistadas cerca del puerto. El equipo de Salvamento Marítimo va a recogerlas. Dentro puede llegar a haber más de 100 personas. Y últimamente, con el mar en calma, las llegadas son cada vez más constantes.

“Siempre que bajamos es una aventura distinta, nunca sabes lo que puede pasar”, nos explica Inés del Hierro, enfermera del equipo de asistencia a migrantes. Cuando les dan el aviso, llegan al muelle de La Restinga, un pequeño pueblo con pocos cientos de habitantes que ven desde sus casas esas llegadas constantes. El desembarco es uno de los puntos más críticos.

Una vez en el muelle, junto a los sanitarios y se encuentran los voluntarios. “Se le comenta a donde han llegado, a que isla han llegado y la comunicación de qué va a suceder con ellos”, explica José Antonio Rodríguez Verona, de Cruz Roja Canarias. Allí mismo se produce la primera identificación: cuántas personas han llegado, de dónde provienen, si hay alguna unidad familiar y si alguien necesita asistencia médica. Después, son trasladados al CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) donde pasan un máximo de 72 horas custodiados por la policía nacional. Y de ahí, son reubicados en centros de acogida.

El centro de las Raíces está en Tenerife, es el más grande de España, con capacidad para unas 4.000 personas. Un antiguo trabajador, nos explica la situación que se vive desde dentro: “estamos un poco colapsados, no ha dado tiempo para recibir tanta gente de golpe”, asegura. Desde que abrió, los vecinos nos explican que el barrio es distinto, “se quitan un teléfono, se roban las mochilas”. Aseguran que las peleas son sobre todo entre ellos mismos, pero que “aunque hay de todo, la inseguridad que hay es muy grande”, dice María, que vive a pocos metros de Las Raíces.

Detrás de muchas de estas llegadas se esconden las mafias, explica Alejandro Navarro, de JUPOL Canarias, “están consiguiendo más dinero que los narcotraficantes”. De los que llegan a Canarias, algunos si quieren quedarse en la isla, pero para muchos este es solo un puente para llegar a la península o a otros lugares de Europa. De hecho, asegura Navaro, que “aproximadamente el 15% de los migrantes que llegan son los que se consiguen retornar”.