Reproches a la alcaldesa de Paiporta por la gestión de la dana en el pleno municipal: "Te estás riendo en nuestra cara"

Una vez más, desde la Dana, el pleno de Paiporta se llena de reproches y críticas al gobierno local. Muchos vecinos han asistido esta tarde a la sesión extraordinaria que se ha extendido durante más de cuatro horas. A las 13.30h, ha arrancado la sesión con la reprobación de la alcaldesa de la localidad, la socialista Maribel Albalat, gracias a los votos de PP, Compromís y Vox. Un punto, donde la portavoz del PP, Chelo Lisarde ha criticado que el equipo de gobierno "no puede sacar pecho" de la gestión durante estos meses, que a su juicio se ha caracterizado por la "dejadez en la gestión", por la "parálisis" y por hacerlo "todo tarde y mal".

También, se ha aprobado por unanimidad solicitar al Ministerio de Hacienda un anticipo de la participación en los tributos del Estado, para así poder emplear ese dinero para cubrir facturas por la Dana y no tener que recurrir a préstamos bancarios.

Pero, la tensión ha aumentado una hora y media después aproximadamente, cuando se ha abierto el turno de preguntas. Las ayudas, la falta de limpieza y soluciones han centrado el pleno. Los vecinos han contado cómo es su día a día tras la riada el pasado 29 de octubre: "No tenemos ni para comer", "¿Cuándo se van a exigir responsabilidades penales?", "Las ayudas no van a llegar", "Te estás riendo en nuestra cara". La bronca iba subiendo a cada intervención, muchos de los afectados han contado sus historias y cómo intentan salir adelante desde hace más de dos meses. Una de ellas ha explicado que vive con su madre y que ha tenido que mover cielo y montaña para que le den una solución habitacional: "Vete a buscar un alquiler tal y como está todo". Otro de los asistentes ha reclamado celeridad con la reparación de los ascensores: "Hay gente mayor o con problemas de movilidad sin poder salir de sus casas".

Las ayudas también han estado en el centro de los reproches. Muchos han criticado la lentitud con la que les llega el dinero a sus cuentas bancarias: "¿Quién gestiona las ayudas y por qué no llegan?", "No van a llegar" aseguraban entre gritos. La preocupación por los aparcamientos también ha estado sobre la mesa. Hay miles de garajes que no están preparados para dejar sus coches, y muchos se ven obligados dejar sus vehículos en zonas donde no está permitido hacerlo. Aseguran que el ayuntamiento avisó que iba a empezar a multar en un comunicado, pero el consistorio asegura que de momento no se van a llevar a cabo esas sanciones.

En cuanto a los residuos, temen que la situación vaya a más: "He visto ratas". Se quejan que la falta de contenedores está dejando montañas de basura a pie de calle. También grietas en domicilios y una larga lista de quejas y reproches, donde la preocupación por volver a la normalidad ha centrado el discurso: "Queremos que estéis unidos, es la única forma de que salgamos adelante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com