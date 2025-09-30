Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de septiembre?

El 30 de septiembre de 2002, la historiadora y catedrática Carmen Iglesias ingresa en la Real Academia Española de la Lengua ocupando el sillón E, que quedó vacante tras el fallecimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester. Se convierte en la cuarta mujer en ingresar en esta institución, tras Carmen Conde, Ana María Matute y Margarita Salas. El acto presidido por la reina Sofía, el Príncipe de Asturias y la infanta Cristina. Durante su discurso de ingreso, Carmen Iglesias elogia a su antecesor y aborda la relación entre la historia y la literatura como elementos de ficción. Entre sus numerosos cargos, destacan el de miembro de número de la Real Academia de la Historia desde el año 1989. Años más tarde, en 2014, se convertiría en la primera mujer en desempeñar el cargo de directora de esta institución. Ligada a la Familia Real, en el año 1984 fue tutora universitaria de la infanta Cristina de Borbón. Años más tarde, ejerció como profesora de historia del rey Felipe VI. En el año 2014, el rey Juan Carlos I le concede el título de condesa de Gisbert por su carrera académica y docente. Entre sus últimas condecoraciones está la Medalla Honorífica del Ayuntamiento de Madrid, que recibió de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida el 15 de mayo de 2024.

Un 30 de septiembre, pero de 1934, Miguel de Unamuno pronuncia su discurso de jubilación en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Al acto asiste Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, acompañado de Ricardo Samper, presidente del Gobierno, acompañados de varios ministros. Tal fue la importancia de este acto que el Gobierno aplazó el comienzo del curso académicos en el resto de las universidades españolas para que los catedráticos pudieran asistir al homenaje a Unamuno.

¿Qué pasó el 30 de septiembre?

1763.- Real Decreto para crear la lotería de números, la primera lotería de España, durante el reinado de Carlos III.

1791.- Se estrena la ópera “La flauta mágica” de Mozart en Viena (Austria) dos meses antes de la muerte del compositor.

1906.- Se funda la Real Academia Gallega en La Coruña.

1960.- La cadena estadounidense ABC estrena la serie “Los Picapiedra” (The Flintstones).

1966.- La isla de Barbados logra su independencia de Estados Unidos.

1991.- El general Raúl Cedrás da un golpe de Estado en Haití.

1994.- Inauguración del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón en Grenoble (Francia).

2005.- Las caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico.

2008.- Mueren 224 personas en una estampida en un templo hindú de la ciudad de Jodhpur (India).

2015.- La bandera del Estado de Palestina ondea por primera vez en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos).

2019.- La Audiencia Provincial de Almería condena a Ana Julia Quezada a una pena de prisión permanente revisable por asesinar al niño Gabriel Cruz.

¿Quién nació el 30 de septiembre?

1921.- Deborah Kerr, actriz.

1924.- Truman Capote, escritor.

1931.- Angie Dickinson, actriz.

1950.- Laura Esquivel, escritora y política.

1964.- Mónica Bellucci, actriz y modelo.

1975.- Marion Cotillard, actriz.

1980.- Martina Hingins, tenista.

1997.- Max Verstappen, piloto de Fórmula 1.

¿Quién murió el 30 de septiembre?

1955.- James Dean, actor.

1985.- Charles Richter, sismólogo y creador de la escala sísmica que lleva su nombre.

1990.- Patrick White, escritor y Premio Nobel de Literatura.

1994.- André Lwoff, biólogo y médico, Premio Nobel de Medicina.

2007.- Joe Mitty, empresario fundador de las tiendas benéficas Oxfam.

2011.- Ralph Marvin Steinman, científico y Premio Nobel de Medicina.

2020.- Joaquín Salvador Lavado “Quino”, dibujante creador de Mafalda.

¿Qué se celebra el 30 de septiembre?

Hoy, 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Traducción, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia y el Día Internacional del Podcast.

Horóscopo del 30 de septiembre

Los nacidos el 30 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre, se celebran los santos Jerónimo, Gregorio, Antonino y Sofía.