La queja de un militar de la UME: no le financian el tratamiento que necesita para la sarcoidosis pulmonar

El sevillano critica que pacientes con otras enfermedades, como psoriasis o Crohn, sí tengan acceso al fármaco, mientras que la sarcoidosis queda fuera del listado de patologías financiables.

Un agente de la UME.

Un agente de la UME. Europa Press

Pilar Lombardo
Publicado:

Iván Iglesias, sevillano de 35 años y miembro de la UME en Sevilla, denuncia que el Instituto de las Fuerzas Armadas (ISFAS) no le proporciona la financiación de un tratamiento fundamental para la sarcoidosis pulmonar. En junio de 2024 fue diagnosticado de esta enfermedad y, desde entonces, ha recibido distintos tratamientos, entre ellos corticoides y metotrexato, pero ninguno ha surtido efecto.

Para Iván es esencial acceder a la tercera línea de tratamiento, el fármaco biológico Adalimumab. Sin embargo, su patología no figura en la lista de financiación y el medicamento tiene un coste de 1.200 euros, una cantidad que no puede asumir. El sevillano critica que pacientes con otras enfermedades, como psoriasis o Crohn, sí tengan acceso al fármaco, mientras que la sarcoidosis queda fuera del listado de patologías financiables.

A pesar de intentar mantener una vida normal, su capacidad respiratoria está reducida al 43%, lo que le impide realizar ejercicio físico sin ahogarse. También sufre picos de fiebre y limitaciones de movilidad, síntomas que afectan tanto a su vida personal como laboral. Tras 15 años de servicio, no puede optar a ser militar de carrera porque no superaría el reconocimiento médico ni podría presentarse a las pruebas físicas.

En la UME han adaptado su puesto para que pueda continuar trabajando y actualmente desempeña labores administrativas. "Me han hecho la vida más fácil", afirma Iván, quien descarta solicitar una incapacidad: "La incapacidad no me va a recuperar de la enfermedad; lo que quiero es recuperarme y volver a mi vida normal".

Se ha planteado incluso pedir un préstamo para costear el tratamiento, aunque desconoce durante cuánto tiempo tendrá que tomar la medicación y, por tanto, el coste total que supondría. Su prioridad, insiste, es recuperarse y poder seguir trabajando.

Desde ISFAS le han indicado que presente recursos. Iván ya ha tramitado dos, elevados al Ministerio de Defensa, pero aún no ha recibido respuesta. El proceso, advierte, puede demorarse más de un año. Mientras tanto, Iván no pierde la esperanza y pide a ISFAS que le proporcione una solución cuanto antes para poder acceder al tratamiento que necesita.

