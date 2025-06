Invasión de enormes polillas en varias ciudades: "Se cuelan en casa, no pican ni son peligrosas, pero sí molestas"

Son muchas y muy grandes. Las altas temperaturas tienen la culpa de que las polillas proliferen tanto y tan rápido.

Estos días se ven por todas partes, especialmente por la noche. Han invadido los barrios de muchas ciudades españolas. El calor ha sido el detonante, ya que se trata de insectos de clima cálido y, con la subida de las temperaturas, se multiplican rápidamente.

Juan Carlos Santiago, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Biocidas (ANESBI), lo explica así: "Hay que distinguir lo que es una plaga de lo que no lo es. Una cucaracha en un taller mecánico no lo es, pero en un bar, sí. Las polillas no son una plaga, no causan daños a las personas. Lo que estamos viendo es una explosión puntual debida a la climatología: mucho calor y lluvia. Eso provoca que nazcan de golpe, en lugar de hacerlo de forma progresiva, como sería lo habitual."

Estas polillas, que miden entre tres y cinco centímetros, se cuelan en las viviendas. Por eso es importante asegurar puertas y ventanas, y, por supuesto, colocar mosquiteras para evitar que entren.

En Valencia, algunos vecinos comentan: "No se puede ni tender la ropa, se pegan a las prendas. Hay que sacudir todo porque se meten en todas las habitaciones."

"Son grandes, no sabes ni cómo deshacerte de ellas, incordian." "Las atrapo y las suelto, no me gusta matarlas."

También es recomendable revisar la despensa y los armarios donde se almacenan alimentos. Según Santiago: "No tiene sentido usar insecticida. Podemos utilizar un matamosquitos eléctrico y luego soltarlas por la ventana. Para la ropa, se pueden usar bolitas de alcanfor en los cajones, pero cuando hablamos de alimentos, lo mejor es consultar con un profesional."

Muchas de estas polillas proceden de África, donde crían y migran hacia el norte debido a las subidas de temperatura. Se alimentan de néctar, como las mariposas, y también del jugo dulce de algunas plantas. Son insectos nocturnos que no pican ni transmiten enfermedades, aunque, en ocasiones, pueden resultar muy molestos.

