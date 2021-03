¿Por qué se celebra el día de la mujer el 8 de marzo?

Cada 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Las calles de los pueblos, villas y ciudades se llenan de gente para reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad, para alzar la voz ante las injusticias, para pedir unos derechos equitativos y unas oportunidades laborales que no tengan techos de cristal.

El Día de la Mujer fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1975. La ONU escogió el 8 de marzo para conmemorar la primera manifestación femenina celebrada ese mismo día, pero en el año 1857. Esta concentración del siglo XIX la protagonizaron las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, quienes pedían la reducción de la jornada -más de 12 horas diarias- y el cese del trabajo infantil. Esta movilización recibió una gran represión por parte de la policía, pero sirvió de precedente para la lucha femenina.

Otra manifestación que se celebró también un 8-M fue la que tuvo lugar en 1908 en Estados Unidos. Más de 40.000 costureras se declararon en huelga para reivindicar la igualdad de derechos. El suceso trágico de ese día lo marcó el incendio que se originó en una de las fábricas que estaban en inactividad, Cotton Textil Factory de Washington Square. Los dueños, como respuesta a la negativa a trabajar de las mujeres, las dejaron encerradas en el interior de la factoría lo que no les permitió escapar cuando se inició el foco. Por este motivo, murieron 120 operarias.

Como se puede comprobar, a lo largo de los siglos todas las reivindicaciones femeninas del 8 de marzo fueron iniciadas por trabajadoras y es por eso que esta fecha también es conocida como el día de la mujer trabajadora, aunque la ONU decidió, en 1975, incluir a todas las mujeres en esta celebración denominándola Día Internacional de la Mujer, independientemente de que trabajasen fuera de casa o no.

Reivindicaciones actuales

En los últimos años, las celebraciones del 8-M en España fueron multitudinarias. Las mujeres abandonaron sus puestos de trabajo y sus tareas domésticas y de cuidados, para salir a las calles y reivindicar la igualdad de derechos en todos los ámbitos sociales y el fin de la violencia machista. Con pancartas decoradas con lemas como 'el futuro es femenino', 'no es no' o 'no quiero ser valiente, quiero ser libre', las españolas alzaron la voz en esta fiesta de la lucha femenina.

Hoy, las concentraciones masivas no se podrán celebrar por culpa de la Covid-19, pero no por ello dejará de ser un día de reivindicación desde casa o desde las redes sociales, de seguir luchando por los derechos individuales y colectivos y de continuar gritando 'ni una más' en lo que queda de año. El Día Internacional de la Mujer representa al 52% de la población mundial, algo que debe hacer reflexionar y permitir a las mujeres que sigan haciendo historia.