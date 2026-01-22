Puente ve "muy raro" que la causa del accidente en Adamuz esté en el Iryo y pone el foco en las vías: "Es posible"

El accidente de trenes en Adamuz terminó con la vida de 43 personas. Con todo ello, el ministro de Transportes, Óscar Puente, apunta a que la causa de la tragedia podría estar en la vía, y descarta a priori "que sea el tren".

No obstante, durante su intervención en Herrera en COPE, el titular de Transportes ha matizado que "establecer un porcentaje de posibilidad mayor es especular". A pesar de eso, el ministro cree que la causa del accidente "sea el tren" es "muy raro" puesto que "hablamos de un tren muy nuevo". Unas afirmaciones a las que añade que tanto "la tecnología de los trenes" como "los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima".

"Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren (…) que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente", ha agregado.

Asimismo, Óscar Puente señala a las vías. "Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado la auscultación dinámica, geométrica, la visual y pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la caraprácticamente hasta el momento del accidente" ha expresado.

Tras estas declaraciones, Puente ha adelantado que ha hablado con expertos que le corroboran que les cuesta entender que es lo que ha podido pasar. Un hecho que plantea "si realmente todos los controles que se hacen son suficientes".

"Si el soufflé emocional, podemos llegar a acuerdos razonables"

Tras los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), Óscar Puente ha continuado dando explicaciones ante los medios de comunicación. En lo que respecta a este último, el ministro ha negado en Catalunya Radio que el hecho de que no se haya retomado en su totalidad el servicio en Rodalies no se debe a un criterio de "seguridad" y señala a que la falta de servicio responde al estado anímico de los maquinistas tras los dos incidentes.

El ministro dijo que ayer se revisó la infraestructura para "garantizar que estaba en perfectas condiciones" y varios puntos que podían ser conflictivos. Igualmente, Puente añade que Adif confirma que "la seguridad está garantizada".

"Si el soufflé emocional baja y todos nos calmamos,podemos llegar a acuerdos razonables y dar un poco de satisfacción a lo que ellos piden con el estado de la infraestructura, pero también en el tiempo que sea necesario para abordarlo", ha afirmado.

"Las responsabilidades deben asumirlas quienes hayan contribuido"

En referencia a asumir las responsabilidades necesarias, el titular de Transportes ha señalado que estas deben ser asumidas por quienes contribuyeron a él "por acción u omisión", según ha detallado en COPE.

"Ese es mi criterio y, por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa", ha apuntado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.