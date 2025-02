El público boicotea una chirigota 'negacionista' con gritos y abucheos en el carnaval de Cádiz

El público del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), que se celebra en el Teatro Falla, impidió este pasado domingo que se escuchara la actuación de una chirigota con abucheos, cánticos y gritos por sus mensajes negacionistas sobre las vacunas o el cambio climático.

La chirigota 'Abre los ojos', con música y letra de Catalina Balber Muñoz y Antonio Jesús Martín Mateo, ya había causado polémica previamente al anunciar sus intenciones de "cuestionar la versión oficial de la pandemia" y de incomodar con su verdad sobre el discurso oficialista. Ante esto, y el malestar por la calidad de la actuación el público respondió de forma negativa y, desde los primeros compases, empezó a mostrar su descontento con esta a través de cánticos, abucheos y gritos como "Fuera del Falla" o "Baja el telón" mientras que la chirigota intentaba sin éxito que se escucharan sus mensajes.

Los espectadores trataron de que el jurado suspendiese la actuación; no obstante, el actual reglamento del certamen, a diferencia de años anteriores, no permite la posibilidad de suspender una actuación salvo por problemas de seguridad o fuerza mayor. Katy Balber, directora de la chirigota, acusó tras la actuación de haber sufrido un "boicot" de la organización del público y señaló que a los medios de comunicación como responsables de "un ataque a la libertad de expresión". No obstante, reconoció que el grupo no estuvo a la altura vocal del concurso pero aseguró haber tenido "un caballo de Troya" dentro de la chirigota, que les abandonó a pocos días del concurso y les obligó a buscar nuevos componentes con escaso margen.

El grupo logró completar su actuación, pero uno de los guitarristas terminó yéndose antes de finalizar y la componente más joven, menor de edad, acabó llorando al concluir la actuación. La chirigota también fue abucheada a la salida del teatro.

Respuesta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cádiz se ha mostrado abierto a la posibilidad de plantear cambios en el certamen tras lo ocurrido con la chirigota 'negacionista'. Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas, ha asegurado estar a favor de estudiar una preselección del certamen de coplas, que hasta este año ha dejado actuar a cualquier agrupación sin revisión previa. "Si hay que abrir un debate, se abre. Siempre hemos considerado que el concurso está vivo, pero no cambiaremos nada que el carnaval no quiera cambiar", ha especificado la edil. "El estreno de una agrupación es inédito para todos, también para el Ayuntamiento, y el gobierno municipal no valora la calidad de los grupos", ha aclarado.

Gandullo ha defendido al público que abucheó a la chirigota por ejercer "la libertad de expresión" ante lo que se estaba viendo. También se analizarán las imágenes que se proyectaron en una pantalla por si alguna es susceptible de haber vulnerado algún derecho fundamental, cuestión de la que se encargarían, en caso afirmativo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El jurado descalifica la chirigota

El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha decidido finalmente descalificar a la chirigota por haber excedido el número máximo de componentes que permite el reglamento del certamen de coplas.

En un comunicado enviado por el Ayuntamiento de Cádiz, el jurado explica que la chirigota, sobrepasó hasta en 13 ocasiones el límite de 12 componentes que una agrupación de esta modalidad puede tener cantando sobre el escenario, ya que uno de sus figurantes también cantó en todas esas ocasiones, algo que impiden las normas del concurso en el artículo 27.1.3. del reglamento.

