Primer día de huelga de Atención Primaria y Pediatría: "El caos está garantizado"

Médicos y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid comienzan hoy la huelga indefinida para denunciar la situación de sobrecarga que sufren y reclamar un mínimo de 10 minutos por paciente. El sindicato convocante del paro Amyts ha organizado una concentración a partir de las 11:00 horas frente a Gerencia de Atención Primaria, ubicada en la calle San Martín de Porres.

Fue el pasado viernes cuando el sindicato confirmó que mantendría la huelga al no haber llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Amyts ha advertido que la situación es "crítica" en los centros de salud por lo que ha reclamado al Gobierno regional que se siente a negociar "un verdadero plan de choque para abordar la problemática".

Primer día de huelga indefinida

El sector reclama una mejora en las condiciones laborales y un incremento de la inversión y de profesionales con el fin de aliviar la sobrecarga de trabajo, agravada por el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. "Alguien tiene que comprometerse con una financiación suficiente para la Atención Primaria. De momento no hay ni un pequeño acercamiento. Lo que no se puede hacer es convertir la Mesa Sectorial en un parapeto detrás del que la Administración se esconda para no cumplir las cosas", señalan.

En este sentido el comité de huelga asegura que de los 443 nuevos médicos de Familia que terminaron su residencia en el último año, únicamente 37 eligieron quedarse en Madrid. En el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 tan solo seis se inclinaron por la capital.

"Si la Administración adoptara una serie de medidas que nosotros consideramos básicas, necesarias y urgentes la situación se podría revertir, pero si sigue la dinámica que hemos experimentado en los últimos años el caos está garantizado en poco tiempo", advierte Víctor Pedrera, médico de familia.

Hace dos años la huelga de Atención Primaria se paralizó 'in extremis' tras un acuerdo con el Ejecutivo madrileño. Sin embargo el sindicato lamenta que ningún acuerdo "recogido ahí, como los 450 euros al mes o la limitación de pacientes por agenda, se cumplió".