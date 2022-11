Los médicos de Atención Primaria de Madrid alertan: "Atender en 3 minutos puede llevar a errores médicos"

Este martes, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha pedido al Gobierno un pacto de Estado para solucionar la situación de la sanidad pública. Explica que las urgencias de los hospitales están atendiendo, hoy día, a un 40% más de pacientes que antes de la pandemia.

Los médicos se reúnen con Sanidad

En Madrid todavía continúa la huelga de la Atención Primaria de salud y, este martes, también ha tenido lugar la reunión de médicos y de responsables de Sanidad. Por ahora, han quedado en volver a verse en los próximos días para continuar con las negociaciones, después de una primera toma de contacto que ha servido para que cada una de las dos partes exponga su postura.

Desde el comité de huelga han trasladado que ambas eran muy distantes. Sin embargo, tras el encuentro, aseguran que han notado un cambio de actitud por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid, al menos para diferenciar el nombre de los centros de urgencias extrahospitalarias en función de si tienen médico o no.

Los médicos de Atención Primaria reclaman mejores condiciones

Un primer paso para solucionar un problema que ha llegado a su noveno día. "La Atención Primaria está prácticamente destruida", explica Dora, pediatra de un centro de salud de la Comunidad de Madrid. Los médicos de urgencias denuncian unas condiciones laborales que les ha llevado a la huelga, ya que "así no puede trabajar un médico", asevera.

"La situación es caótica", afirma Carolina, médico de familia de la Comunidad de Madrid, "no se puede atender a un paciente en tres minutos ya que puede desencadenar errores médicos". "Tenemos agendas de hasta 80 pacientes al día mientras que la recomendación europea es que esté entre los 20 y 30", cuenta Sheila Justo, médico de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.

Faltan médicos y enfermeras

Por otro lado, según datos de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), hay un 30% de plazas de pediatras que no están cubiertas e, incluso, centros de salud sin pediatra. Esto se debe a que las condiciones de trabajo no invitan a cubrirlas. "Hay pediatras, pero no en Atención Primaria", dice Dora.

En total, en la huelga están llamados 4.240 médicos y 720 pediatras de Atención Primaria a partir de este lunes para reclamar la mejora de unas condiciones que también sufren las enfermeras "por el exceso de carga existencial y por la precariedad de sus contratos y condiciones", expone Elena Viñas, del Colegio de Enfermería de Madrid. Se calcula que faltan hasta 3.000 enfermeras en la capital.