"Desde tu primer amor, no permitas que te menosprecie", advierte la Policía

Según ha informado la Dirección General de la Policía, la campaña se difundirá en Twitter, Facebook y Youtube e incluirá mensajes como "Discusiones o meros celos de pareja no pueden acabar NUNCA en amenaza o agresión. Si la hubiera, DENUNCIA". "Aunque seas muy joven, no permitas que tu novio te grite, te coarte y controle tu vida o comunicaciones" es otro de los mensajes que circularán por las redes sociales con ese fin.

La Policía Nacional ha destacado que seis de cada diez chicas de entre 14 y 19 años reciben mensajes a través del teléfono móvil con insultos por parte de sus novios o amigos, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El diez por ciento de esta chicas dice que esos mensajes le han provocado miedo en algunas ocasiones. La Policía ha explicado que los jóvenes usan cada vez más las redes sociales y la mensajería instantánea de sus móviles, pero el uso de estas nuevas tecnologías para ejercer la violencia de género es muy bajo.

Conductas como colgar una foto suya que su padre o su madre no autorizaría -algo que reconoce que haría uno de cada cuatro jóvenes- o el intercambio de vídeos o fotos privadas como una prueba de confianza o símbolo de amor entre la pareja, pueden conducir a situaciones de chantaje, ciberacoso sexual, o acoso en el entorno escolar (grooming o bullying), ha destacado. El objetivo principal de la campaña es que las adolescentes sepan diferenciar una relación afectiva sana de una relación basada en el dominio y el control de la pareja, que finalmente pueda desencadenar la violencia.

Por eso recomienda a las jóvenes que no dejen que su pareja tenga un control excesivo sobre su teléfono móvil, como saber con quién habla, cuándo se conecta o qué hace a los largo del día. También recomienda no facilitar a la pareja las contraseñas de las redes sociales ni del correo electrónico, así como no dejar de lado a los amigos.

"Viste, maquíllate y habla como quieras. Puedes aceptar consejos de tu pareja si quieres, pero nunca imposiciones" y "No practiques el 'sexting' -hacerse fotos de carácter erótico o compartirlas-, ya que no es una muestra de amor mandar fotografías íntimas a tu pareja, y siempre hay riesgo de una difusión mayor", concluye la Policía.