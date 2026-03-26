"Preocupación e incertidumbre" en la Fiscalía por la excarcelación de 24 narcotraficantes tras el fallo del Constitucional

El martes, una decisión de la Audiencia Nacional liberó a 24 narcotraficantes vinculados a la macrooperación 'Sombra Negra'. Esto llega tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que obliga a los jueces a detallar los indicios concretos en los que se basan las órdenes de prisión provisional, incluso cuando las causas se encuentran bajo secreto de sumario.

Las consecuencias fueron inmediatas, con varios detenidos saliendo de prisión no por falta de pruebas, sino por una deficiencia formal en la motivación de su encarcelamiento. Ahora, la Fiscalía Antidroga teme "avalancha de recursos en otras investigaciones con peticiones de libertad masivas", expresó la fiscal jefe antidroga, Rosana Morán.

La reciente sentencia del Constitucional "pone el acento en la necesidad de que los investigados conozcan los motivos concretos por los que se ha acordado la prisión provisional en una causa declarada secreta", explica Cristina Dexeus, fiscal provincial de Barcelona y presidenta de la Asociación de Fiscales.

Para ella el nuevo criterio del Constitucional introduce enormes dificultades en la práctica diaria de la investigación "de delitos tan graves como el tráfico de estupefacientes realizado a través de organizaciones criminales".

"Si les damos todas las conversaciones telefónicas o los detalles de las intervenciones, ya cercenamos toda posibilidad de continuar con la operación"

Dexeus advierte de que revelar demasiada información puede acabar con años de trabajo policial porque "si el detenido, que pasa a una causa secreta, debe conocer todos los datos relevantes de la investigación, estamos abortando realmente la causa. Si les damos todas las conversaciones telefónicas o los detalles de las intervenciones, ya cercenamos toda posibilidad de continuar con la operación".

"Incertidumbre y preocupación"

Asimismo advierte de que en la Fiscalía se ha generado "incertidumbre y preocupación", así que considera que "habrá que mantener el equilibrio entre lo que es extremadamente confidencial y aquello que puede conocerse por parte de la defensa" porque "si se entrega todo, la investigación quedará truncada".

Además, recuerda que las investigaciones de narcotráfico suelen desarrollarse por etapas: "Empiezan en un nivel y se va escalando hasta llegar a las máximas esferas. Si en un primer nivel se revela toda la información, resulta imposible alcanzar el siguiente".

Sin embargo, la abogada Beatriz de Vicente insiste en que el fallo no debe interpretarse como una puerta abierta a liberaciones. Explica que "esta doctrina del TC y esta nota, adoptada por unanimidad, no van a suponer una excarcelación masiva de narcotraficantes o de personas con causas bajo secreto de sumario. Habrá que ir caso a caso y, si el juez considera que debe comunicarse una parte de la información, podrá hacerlo sin levantar todo el secreto".

Los abogados defienden la resolución

Por otro lado, algunos expertos defienden la posición del Constitucional, que considera insuficiente informar a un detenido con resúmenes generales. Según el abogado Pablo León, del despacho Vilches Abogados, esta decisión responde a un principio elemental de transparencia procesal, ya que "el hecho de que unas diligencias previas estén bajo secreto de sumario no impide que el abogado defensor tenga acceso a una información relevante y suficiente para entender cuáles son las diligencias de investigación que hay detrás".

"El abogado necesita saber los elementos esenciales que afectan a su cliente"

Recuerda que en muchos casos los letrados solo acceden a un resumen muy general de una investigación compleja: "Se permite acceder a un documento con un resumen de la investigación que ha hecho la Fiscalía, pero el abogado necesita saber los elementos esenciales que afectan a su cliente. Lo que el Constitucional ha dicho es que esos resúmenes globales son insuficientes porque no permiten ejercer una defensa efectiva".

Para el abogado, esta doctrina no obstaculiza la lucha contra el narcotráfico, sino que "garantiza el derecho de defensa sin limitar la investigación" porque "el tribunal no dice que haya que entregar toda la causa, sino los elementos básicos que justifican la prisión provisional": "No se trata de levantar el secreto, sino de hacerlo compatible con el derecho a conocer por qué alguien está en la cárcel".