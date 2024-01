Preocupación por el aumento de violencia en las aulas: "Hay alumnado que no debería estar escolarizado con el resto"

La violencia se dispara en las aulas: en tan solo 24 horas se han producido dos agresiones entre menores. La última, en un instituto de Alcalá de Henares, en Madrid. Un menor de 15 años ha apuñalado a un compañero de clase. Mientras, en Valencia, se recupera otro menor. Tiene 13 años y también fue acuchillado por un alumno.

La conmoción aumenta, al tiempo que crece la preocupación. Xavi Massó, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria considera que esto solo es "la punta del iceberg". Para el profesor, un problema estructural es el responsable de estos sucesos. "La atmosfera de degradación y deterioro en muchos centros educativos es hoy en día catastrófica... y aparecen las noticias más significativas y graves, pero debajo de todo eso hay un problema educativo fundamental y grave", ha explicado.

Se sospecha que las dos agresiones de las últimas horas fueron el resultado de situaciones de acoso continuado o bullying. Sobre esto, Massó considera que, "en nuestro sistema educativo no hay normativa que regule, tipifique y sancione a los infractores de lo que son las más elementales normas de convivencia", y eso es un problema.

Según él, "no hay herramientas administrativas ni legales para actuar" y para sancionar a un alumno "por escupir a un compañero o por pinchar las ruedas a un docente". "Y esto hace que este tipo de acciones se generalicen", ha lamentado. Y explica que este "situación de anomia" se debe a la "inacción de la propia administración, que no toma medidas que atajen de una vez este problema".

"No sería muy agradable tener que cachear a todos los alumnos que lleguen al centro, pero tal vez acabe siendo una medida que deba tomarse", ha asegurado Massó. "Hay una cierta tipología de alumnado que no debería estar escolarizado con el resto", ha continuado, argumentando que el resto de alumnos no tienen porqué convivir con los "grupos protomafiosos que se forman en algunos institutos".

Esos grupos, a su parecer, se forman gracias a la "falta de autoridad". "Porque, realmente, a los profesores se les ha quitado todo tipo de autoridad y en caso de conflicto se recurre a mediadores... todo muy 'happy flower'", ha declarado.

Es su opinión, para evitar estas situaciones debería haber un cambio desde las administraciones, porque las medidas que se toman ahora son "inefectivas".